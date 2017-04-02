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2 апреля 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче второго этапа чемпионата Украины

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли луганскую «Зарю» в матче второго этапа чемпионата Украины.

Футболисты донецкого Шахтера обыграли луганскую Зарю в матче второго этапа чемпионата Украины. Увеличить
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Встреча 23-го тура в группе 1, прошедшая в Запорожье в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков», у которых забили Густаво Бланко Лещук (36-я минута) и Тайсон (63-я). В составе «Зари» отличился Эммануэль Бонавентуре (31-я). На 87-й минуте в составе гостей был удален Ярослав Ракицкий, получивший вторую желтую карточку.

«Шахтер», одержавший в 23 матчах 20 побед при трех ничьих, за девять туров до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице с 63 очками, а «Заря» идет третьей, отставая на 23 балла.

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