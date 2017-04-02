Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»

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Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей голы на свой счёт записали бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай и Жоау Канселу, а также автогол на счету защитника «Депортиво» Рауля Альбентоса. На 8-й минуте встречи Файчал Файр не реализовал пенальти за гостей.



«Валенсия» (33 очка) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (27) находится на 16-й позиции.