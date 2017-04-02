Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29287437/
2 апреля 2017, 21:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Депортиво».

В матче 29-го тура чемпионата Испании Валенсия принимала на своём поле Депортиво. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай и Жоау Канселу, а также автогол на счету защитника «Депортиво» Рауля Альбентоса. На 8-й минуте встречи Файчал Файр не реализовал пенальти за гостей.

«Валенсия» (33 очка) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (27) находится на 16-й позиции.

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Депортиво
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!