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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29287157/
2 апреля 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пациент жив! «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 30-м туре чемпионата Англии, сумев дважды по ходу матча сравнять счет.

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ВЕНГЕР НЕ ХОЧЕТ НА ПЕНСИЮ

За последние два месяца разговоры о кризисе в «Арсенале» и о будущем клуба в целом и главного тренера Арсена Венгера в частности успели уже набить оскомину. Похоже, надоело это и самому Венгеру, который перед матчем с «Манчестер Сити» заявил, что не собирается никуда уходить.

«Я не собираюсь на покой. Взять и уйти — это для молодых. Для пожилых, вроде меня, уход на покой — это все равно что смерть, угасание. Я все еще смотрю каждый футбольный матч, какой могу. И мне все еще это интересно. Я все еще голоден до побед, пусть давление на меня сейчас и больше, чем 20 лет назад, — сказал Венгер.

Контракт 67-летнего тренера с «Арсеналом» истекает этим летом. Клуб уже предложил ему новый двухлетний договор. По сути, Венгеру осталось только подписать его. «Я приму решение очень скоро», — подпустил немного интриги француз. Но, думается, всем и так ясно, каким будет это решение.

Заявление Венгера, по идее, должно было благотворно подействовать на футболистов «Арсенала». Впрочем, на команду в последнее время обрушилось столько критики, что у игроков должно были взыграть самолюбие — доставалось ведь не только тренерам, но и им тоже.

И действительно, таким злым и собранным «Арсенал» не доводилось видеть уже очень давно. Тот же Уолкотт так шел в отбор в середине поля, что поаплодировали бы Дженнаро Гаттузо или Рой Кин. Санчес, потеряв мяч, бежал назад со скоростью экспресса, чтобы закрыть зону. Большую часть первого тайма хозяева контролировали мяч, как в лучшие времена. Были и передачи пяткой, и остроумные оставления мяча в чужой штрафной, так что Фернандиньо приходилось спасать ситуацию в отчаянном подкате. И пусть гол Уолкотта получился немного неказистым — форвард протолкнул мяч в ворота в борьбе с Клиши — от этого он был не менее заслуженным.

ПО БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ

Вот только к тому моменту «Арсенал» уступал в счете. Лондонцы полностью провалили первые минуты: помимо того, что Бельерин упустил Сане после паса из глубины, был и попадание Де Брюйне в штангу, и спасение Оспины после удары Сильвы из пределов штрафной.

А, пропустив, «Сити» снова включился, быстренько забив второй гол. Причем мячу Агуэро после паса Сильвы предшествовала такая неразбериха в обороне «Арсенала», какую нечасто увидишь и в матчах детских команд. Сложилось впечатление, что «канониры» играют на пределе сил, тогда как гости решили действовать по старой бразильской системе: вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим.

Это ощущение подтвердилось и во втором тайме. «Арсенал», надо отдать ему должное, и после второго гола в свои ворота не опустил рук и продолжил играть с той же страстью и самоотдачей. Гол Мустафи, который перепрыгнул всех после подачи углового, как и мяч Уолкотта, стал заслуженной наградой хозяевам. И тут же «Сити» прибавил, быстренько отодвинув игру от своих ворот. Показательный момент: Мустафи забил на 53-й минуте. А с 60-й по 70-ю минуты «горожане» владели мячом 75 процентов времени, не давая хозяевам поднять голову. И, если бы не Оспина, все для «Арсенала» могло закончиться совсем печально.

А в концовке Венгер, сбросив всю свою привычную рассудительность, размахивал на бровке руками не хуже Унаи Эмери или Антонио Конте, командуя своими футболистами. Очевидно, очень уж не хотелось французу проиграть в таком матче. Не проиграл. «Арсенал» скорее жив. Глядишь, такими темпами и на привычное четвертое место заберется.

2.04.2017 18:00 основной раунд: 30-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Арсен Венгер Хосеп Гвардьола
Голы
40′ Тео Уолкотт (Ш. Мустафи) 14
53′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
19 Лерой Сане (К. Де Брейне) 5′
10 Серхио Агуэро (Д. Сильва) 42′
Составы
Давид Оспина 13
Эктор Бельерин 24
Начо Монреаль 18
61′ Шкодран Мустафи 20
Месут Езил 11
Алексис Санчес 7
32′ Гранит Джака 29
15′ Франсис Кокелен 34
45′ Лоран Косьельни 6
Габриэл Паулиста 5
68′ Тео Уолкотт 14
Оливье Жиру 12
77′ Дэнни Уэлбек 23
Алекс Ивоби 17
13 Вилли Кабальеро
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью 47′
22 Гаэль Клиши
24 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди
15 Гонсалес Хесус Навас 8′
19 Лерой Сане
17 Кевин Де Брейне
10 Серхио Агуэро
21 Давид Сильва 89′
5 Пабло Сабалета
7 Рахим Стерлинг 45′
42 Яя Туре
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 5
3 Угловые 8
8 Фолы 15
5 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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