Пациент жив! «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

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ВЕНГЕР НЕ ХОЧЕТ НА ПЕНСИЮ

За последние два месяца разговоры о кризисе в «Арсенале» и о будущем клуба в целом и главного тренера Арсена Венгера в частности успели уже набить оскомину. Похоже, надоело это и самому Венгеру, который перед матчем с «Манчестер Сити» заявил, что не собирается никуда уходить.

«Я не собираюсь на покой. Взять и уйти — это для молодых. Для пожилых, вроде меня, уход на покой — это все равно что смерть, угасание. Я все еще смотрю каждый футбольный матч, какой могу. И мне все еще это интересно. Я все еще голоден до побед, пусть давление на меня сейчас и больше, чем 20 лет назад, — сказал Венгер.

Контракт 67-летнего тренера с «Арсеналом» истекает этим летом. Клуб уже предложил ему новый двухлетний договор. По сути, Венгеру осталось только подписать его. «Я приму решение очень скоро», — подпустил немного интриги француз. Но, думается, всем и так ясно, каким будет это решение.

Заявление Венгера, по идее, должно было благотворно подействовать на футболистов «Арсенала». Впрочем, на команду в последнее время обрушилось столько критики, что у игроков должно были взыграть самолюбие — доставалось ведь не только тренерам, но и им тоже.

И действительно, таким злым и собранным «Арсенал» не доводилось видеть уже очень давно. Тот же Уолкотт так шел в отбор в середине поля, что поаплодировали бы Дженнаро Гаттузо или Рой Кин. Санчес, потеряв мяч, бежал назад со скоростью экспресса, чтобы закрыть зону. Большую часть первого тайма хозяева контролировали мяч, как в лучшие времена. Были и передачи пяткой, и остроумные оставления мяча в чужой штрафной, так что Фернандиньо приходилось спасать ситуацию в отчаянном подкате. И пусть гол Уолкотта получился немного неказистым — форвард протолкнул мяч в ворота в борьбе с Клиши — от этого он был не менее заслуженным.

ПО БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ

Вот только к тому моменту «Арсенал» уступал в счете. Лондонцы полностью провалили первые минуты: помимо того, что Бельерин упустил Сане после паса из глубины, был и попадание Де Брюйне в штангу, и спасение Оспины после удары Сильвы из пределов штрафной.

А, пропустив, «Сити» снова включился, быстренько забив второй гол. Причем мячу Агуэро после паса Сильвы предшествовала такая неразбериха в обороне «Арсенала», какую нечасто увидишь и в матчах детских команд. Сложилось впечатление, что «канониры» играют на пределе сил, тогда как гости решили действовать по старой бразильской системе: вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим.

Это ощущение подтвердилось и во втором тайме. «Арсенал», надо отдать ему должное, и после второго гола в свои ворота не опустил рук и продолжил играть с той же страстью и самоотдачей. Гол Мустафи, который перепрыгнул всех после подачи углового, как и мяч Уолкотта, стал заслуженной наградой хозяевам. И тут же «Сити» прибавил, быстренько отодвинув игру от своих ворот. Показательный момент: Мустафи забил на 53-й минуте. А с 60-й по 70-ю минуты «горожане» владели мячом 75 процентов времени, не давая хозяевам поднять голову. И, если бы не Оспина, все для «Арсенала» могло закончиться совсем печально.

А в концовке Венгер, сбросив всю свою привычную рассудительность, размахивал на бровке руками не хуже Унаи Эмери или Антонио Конте, командуя своими футболистами. Очевидно, очень уж не хотелось французу проиграть в таком матче. Не проиграл. «Арсенал» скорее жив. Глядишь, такими темпами и на привычное четвертое место заберется.