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2 апреля 2017, 20:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Делора принес «Тулузе» победу над «Монпелье» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Футболисты «Тулузы» победили в гостях «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тулузы». Победный гол на 45-й минуте забил Анди Делор.

«Монпелье» с 33 очками занимает 15-е место в чемпионате Франции, «Тулуза» с 40 баллами — десятая.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Лорьян» — «Кан» — 1:0,

«Нант» — «Анже» — 2:1.

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