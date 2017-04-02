Гол Делора принес «Тулузе» победу над «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тулузы». Победный гол на 45-й минуте забил Анди Делор.

«Монпелье» с 33 очками занимает 15-е место в чемпионате Франции, «Тулуза» с 40 баллами — десятая.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Лорьян» — «Кан» — 1:0,

«Нант» — «Анже» — 2:1.