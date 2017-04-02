Гол Делора принес «Тулузе» победу над «Монпелье» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Тулузы» победили в гостях «Монпелье» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Монпелье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тулузы». Победный гол на 45-й минуте забил Анди Делор.
«Монпелье» с 33 очками занимает 15-е место в чемпионате Франции, «Тулуза» с 40 баллами — десятая.
В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:
«Лорьян» — «Кан» — 1:0,
«Нант» — «Анже» — 2:1.
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