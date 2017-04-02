Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29286705/
2 апреля 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» на своём поле разгромил со счётом 3:0 «Алавес».

На 31-й минуте Карим Бензема вывел «сливочных» вперёд. Ещё одного гола болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» пришлось ждать до 85-й минуты, когда с передачи Криштиану Роналду отличился Иско. На 88-й минуте окончательный результат установил Хосе Игнасио Начо.

Лидирующий в таблице «Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков. Каталонцы сыграют в гостях с «Гранадой», но у «сливочных» всё равно будет матч в запасе.

2.04.2017 17:15 основной раунд: 29-й тур Santiago Bernabeu
Реал 3:0 Алавес
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Маурисио Пеллегрино
Голы
31′ Карим Бензема (Д. Карвахаль) 9
85′ Франсиско Роман Иско (Криштиану Роналду) 22
88′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Составы
Франсиско Кортес Касилья 13
Луис да Силва Данилу 23
Фернандес Иглесиас Начо 6
Пепе 3
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
Гарет Бэйл 11
Криштиану Роналду 7
11′ Рафаэль Варан 5
Даниэль Карвахаль 2
68′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 16
81′ Карим Бензема 9
Лукас Васкес 17
1 Фернандо Флорес Пачеко
24 Зухаир Феддаль
15 Тео Эрнандес
2 Родригу Эли 17′
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
20 Силва Дейверсон
18 Гаиcка Токеро
26 Ману Гарсия 87′
11 Перес Ибаи Гомес 69′
10 Оскар Ромеро
17 Эдгар Мендес 75′
25 Александр Катаи
8 Виктор Камараса 84′
9 Кристиан Сантос
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 3
3 Угловые 3
12 Фолы 15
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Алавес
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Иудаин» — не первый. Кого еще проклинали фанаты

«Иудаин» — не первый. Кого еще проклинали фанаты

Гонсало Игуаин возвращается в Неаполь. Форвард «Юве» окажется сегодня под невероятным давлением трибун, которые не так давно его боготворили. Мировой футбол знает немало случаев, когда игрок уходил к заклятым врагам и превращался для фанатов бывшего клуба из кумира в предателя….
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!