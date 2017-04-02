«Реал» разгромил «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков

На 31-й минуте Карим Бензема вывел «сливочных» вперёд. Ещё одного гола болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» пришлось ждать до 85-й минуты, когда с передачи Криштиану Роналду отличился Иско. На 88-й минуте окончательный результат установил Хосе Игнасио Начо.



Лидирующий в таблице «Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков. Каталонцы сыграют в гостях с «Гранадой», но у «сливочных» всё равно будет матч в запасе.