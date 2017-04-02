«Реал» разгромил «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков
В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» на своём поле разгромил со счётом 3:0 «Алавес».
На 31-й минуте Карим Бензема вывел «сливочных» вперёд. Ещё одного гола болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» пришлось ждать до 85-й минуты, когда с передачи Криштиану Роналду отличился Иско. На 88-й минуте окончательный результат установил Хосе Игнасио Начо.
Лидирующий в таблице «Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков. Каталонцы сыграют в гостях с «Гранадой», но у «сливочных» всё равно будет матч в запасе.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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