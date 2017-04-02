«Ингольштадт» обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Ингольштадта» нанесли поражение «Майнцу» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ингольштадте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Ромен Брежери (10-я минута) и Флоран Хадерджонай (73-я). На 71-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Ингольштадта» Марвин Матип.
«Ингольштадт» с 22 очками идет на 17-м месте. «Майнц», потерпевший третье поражение подряд, с 29 баллами располагается на 14-й строчке.
|2.04.2017 16:30
|основной раунд: 26-й тур
|Audi Sportpark
|Ингольштадт
|2:1
|Майнц
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Майк Вальпургис
|Мартин Шмидт
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|26
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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