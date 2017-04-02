«Ингольштадт» обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ингольштадте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Ромен Брежери (10-я минута) и Флоран Хадерджонай (73-я). На 71-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Ингольштадта» Марвин Матип.

«Ингольштадт» с 22 очками идет на 17-м месте. «Майнц», потерпевший третье поражение подряд, с 29 баллами располагается на 14-й строчке.