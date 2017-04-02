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2 апреля 2017, 19:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ингольштадт» обыграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Футболисты «Ингольштадта» нанесли поражение «Майнцу» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ингольштадте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Ромен Брежери (10-я минута) и Флоран Хадерджонай (73-я). На 71-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Ингольштадта» Марвин Матип.

«Ингольштадт» с 22 очками идет на 17-м месте. «Майнц», потерпевший третье поражение подряд, с 29 баллами располагается на 14-й строчке.

2.04.2017 16:30 основной раунд: 26-й тур Audi Sportpark
Ингольштадт 2:1 Майнц
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Майк Вальпургис Мартин Шмидт
Голы
10′ Ромен Брегери (М. Зуттнер) 18
73′ Флоран Хадергьонай (П. Гросс) 33
34 Марвин Матип 71′
Составы
90+3′ Мартин Хансен 35
Ромен Брегери 18
65′ Флоран Хадергьонай 33
59′ Марвин Матип 34
Альфредо Моралес 6
Рожер 8
Паскаль Гросс 10
Альмог Коэн 36
84′ Маркус Зуттнер 29
85′ Марсель Тиссеран 32
77′ Мэтью Леки 7
Сонни Киттель 21
89′ Дарио Лескано 11
Лукас Хинтерзеер 16
1 Йонас Лессль
16 Штефан Белль
18 Даниэль Брозински
8 Левин Озтунали
22 Андре Рамалью 68′
25 Жан-Филипп Гбамен
15 Джон Кордоба
32 Пабло Де Бласис
3 Леон Балогун 45′ 33′
2 Джулио Донати
26 Нико Бунгерт 67′
45 Суат Сердар
6 Данни Латца 80′ 76′
7 Робин Куайсон
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 1
4 Угловые 4
25 Фолы 26
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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