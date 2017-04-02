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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29286349/
2 апреля 2017, 19:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Милан» сыграл вничью с «Пескарой» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. «Милан» поделил очки с «Пескарой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Пескаре, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте после автогола Габриэля Палетты. Ответный мяч на 41-й минуте забил игрок гостей Марио Пашалич.

«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в серии А, «Пескара» с 13 баллами идет на последней 20-й строчке.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:5,

«Кьево» — «Кротоне» — 1:2,

«Палермо» — «Кальяри» — 1:3,

«Фиорентина» — «Болонья» — 1:0.

2.04.2017 16:00 основной раунд: 30-й тур Adriatico
Пескара 1:1 Милан
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зденек Земан Винченцо Монтелла
Голы
12′ Габриэль Палетта 29
80 Марио Пашалич (К. Бакка) 41′
Составы
Винченцо Фьорилло 1
25′ Кристиано Бираги 3
Франческо Дзампано 11
Уго Кампаньяро 14
52′ Чезаре Бово 83
Ахмад Бенали 10
62′ Мамаду Кулибали 33
Жан-Кристоф Баэбек 15
75′ 85′ Ледиан Мемушай 8
Хрвое Миличевич 93
66′ Салли Мунтари 13
85′ Алессандро Бруно 5
76′ Джанлука Капрари 17
Альберто Черри 20
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли
21 Леонель Ванджони
29 Габриэль Палетта 58′
96 Давиде Калабрия
7 Жерар Деулофеу
11 Лукас Окампос
80 Марио Пашалич
14 Матиас Фернандес 76′
33 Юрай Куцка
23 Хосе Соса 70′ 63′
73 Мануэль Локателли 78′
70 Карлос Бакка 58′
9 Джанлука Лападула
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 5
5 Угловые 7
26 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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