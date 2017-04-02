«Милан» сыграл вничью с «Пескарой» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Пескаре, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте после автогола Габриэля Палетты. Ответный мяч на 41-й минуте забил игрок гостей Марио Пашалич.

«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в серии А, «Пескара» с 13 баллами идет на последней 20-й строчке.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:5,

«Кьево» — «Кротоне» — 1:2,

«Палермо» — «Кальяри» — 1:3,

«Фиорентина» — «Болонья» — 1:0.