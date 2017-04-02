«Милан» сыграл вничью с «Пескарой» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. «Милан» поделил очки с «Пескарой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Пескаре, завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 12-й минуте после автогола Габриэля Палетты. Ответный мяч на 41-й минуте забил игрок гостей Марио Пашалич.
«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в серии А, «Пескара» с 13 баллами идет на последней 20-й строчке.
В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:
«Дженоа» — «Аталанта» — 0:5,
«Кьево» — «Кротоне» — 1:2,
«Палермо» — «Кальяри» — 1:3,
«Фиорентина» — «Болонья» — 1:0.
Главные тренеры
|Зденек Земан
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|26
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|7
|26
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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