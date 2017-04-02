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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29286347/
2 апреля 2017, 19:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лион» не смог обыграть «Ренн», играя в большинстве с 5-й минуты

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. «Ренн» и «Лион» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ренне, завершилась со счетом 1:1. В составе «Лиона» мяч на 53-й минуте забил Максвелл Корне. «Ренн» сравнял на 82-й минуте после точного удара Ндомбе Мубеле.

«Ренн» с 5-й минуты играл в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил Рами Бенсебаини. На 6-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.

2.04.2017 16:00 основной раунд: 31-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Ренн 1:1 Лион
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Брюно Женезьо
Голы
81′ Ндомбе Мубеле 7
27 Максвел Гнали Корне 52′
Нереализованные пенальти
10 А. Ляказетт 6′
Составы
Бенуа Костиль 1
Эдсон Мексер 4
5′ Рами Бенсебаини 15
60′ Ромен Данзе 29
Жорис Гнаньон 32
Бенжамен Андре 21
Саньин Прцич 26
Йоанн Гуркюфф 28
59′ Клеман Шантом 8
Афонсу Фигейреду 25
44′ Морган Амальфитано 18
Ндомбе Мубеле 7
78′ Джованни Сьо 13
Адама Диакаби 31
1 Антони Лопеш
2 Мапу Янга-Мбива 90+2′
5 Муктар Диакаби
15 Жереми Морель
20 Рафаэл да Силва
8 Корантен Толиссо
29 Люка Тузар
10 Александр Ляказетт
27 Максвел Гнали Корне
14 Серхи Дардер 79′
18 Набиль Фекир
28 Матье Вальбуэна 70′
9 Мемфис Депай
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 20
2 Удары в створ 6
4 Угловые 8
8 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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