«Лион» не смог обыграть «Ренн», играя в большинстве с 5-й минуты

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ренне, завершилась со счетом 1:1. В составе «Лиона» мяч на 53-й минуте забил Максвелл Корне. «Ренн» сравнял на 82-й минуте после точного удара Ндомбе Мубеле.

«Ренн» с 5-й минуты играл в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил Рами Бенсебаини. На 6-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.