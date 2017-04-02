«Лион» не смог обыграть «Ренн», играя в большинстве с 5-й минуты
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. «Ренн» и «Лион» сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ренне, завершилась со счетом 1:1. В составе «Лиона» мяч на 53-й минуте забил Максвелл Корне. «Ренн» сравнял на 82-й минуте после точного удара Ндомбе Мубеле.
«Ренн» с 5-й минуты играл в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил Рами Бенсебаини. На 6-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти.
|2.04.2017 16:00
|основной раунд: 31-й тур
|Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
|Кристиан Гуркюфф
|Брюно Женезьо
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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