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2 апреля 2017, 18:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Аякс» обыграл «Фейенорд» в матче чемпионата Нидерландов по футболу

Амстердамский «Аякс» обыграл «Фейенорд» из Роттердама в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Амстердаме, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Лассе Шене (1-й минуте) и Давид Нерес (36). Гости ответили точным ударом Михила Крамера на 90-й минуте.

«Фейенорд» сохранил лидерство в турнирной таблице. В активе клуба из Роттердама 69 очков. «Аякс» поднялся на второе место, набрав 66 очков.

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