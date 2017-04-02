«Аякс» обыграл «Фейенорд» в матче чемпионата Нидерландов по футболу
Амстердамский «Аякс» обыграл «Фейенорд» из Роттердама в матче 28-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Амстердаме, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Лассе Шене (1-й минуте) и Давид Нерес (36). Гости ответили точным ударом Михила Крамера на 90-й минуте.
«Фейенорд» сохранил лидерство в турнирной таблице. В активе клуба из Роттердама 69 очков. «Аякс» поднялся на второе место, набрав 66 очков.
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