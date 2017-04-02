Оспина будет защищать ворота «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура чемпионата Англии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
«Арсенал»: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль — Джака, Кокелен — Уолкотт, Езил, Уэлбек — Санчес.
«Манчестер Сити»: Кабальеро — Феранандинью, Стоунс, Отаменди, Клиши — Хесус Навас, Де Брейне, Сильва, Сане — Стерлинг, Агуэро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter