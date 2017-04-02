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2 апреля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Оспина будет защищать ворота «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура чемпионата Англии.

Стали известны стартовые составы Арсенала и Манчестер Сити на матч 30-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль — Джака, Кокелен — Уолкотт, Езил, Уэлбек — Санчес.

«Манчестер Сити»: Кабальеро — Феранандинью, Стоунс, Отаменди, Клиши — Хесус Навас, Де Брейне, Сильва, Сане — Стерлинг, Агуэро.

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