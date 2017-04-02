«Ренн» в меньшинстве сыграл вничью с «Лионом»
«Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» в матче 32-го тура чемпионата Франции.
Уже на четвертой минуте хозяева остались в меньшинстве, но Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти, поэтому в первом тайме счет открыт не был. В начале второй половины встречи гости вышли вперед, но
Чемпионат Франции.
Лига 1.
32-й тур.
«Ренн» — «Лион» — 1:1 (0:0).
Голы: Корне, 53 (0:1). Мубеле, 82 (1:1).
Удаление: Бенсебаини, 4.
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