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2 апреля 2017, 18:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ренн» в меньшинстве сыграл вничью с «Лионом»

«Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Уже на четвертой минуте хозяева остались в меньшинстве, но Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти, поэтому в первом тайме счет открыт не был. В начале второй половины встречи гости вышли вперед, но красно-черные под занавес встречи смогли сравнять счет.

Чемпионат Франции.

Лига 1.

32-й тур.

«Ренн» — «Лион» — 1:1 (0:0).

Голы: Корне, 53 (0:1). Мубеле, 82 (1:1).

Удаление: Бенсебаини, 4.

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