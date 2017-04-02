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2 апреля 2017, 18:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Le Matin: Митрюшкин неоспоримо был лучшим игроком матча «Сьон» — «Тун»

Швейцарская газета Le Matin признала российского вратаря «Сьона» Антона Митрюшкина лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» — «Тун», состоявшегося 1 апреля и завершившегося победой хозяев поля со счётом 2:1.

Материал о матче в Le Matin опубликован с заголовком «У “Сьона” был ангел-хранитель».

«Если “Сьон” и смог, несмотря ни на что, выцарапать три очка, реабилитировавшись тем самым после двух предыдущих домашних поражений, то во многом этим они обязаны своему вратарю — пусть команда и играла большую часть времени в численном большинстве. Антон Митрюшкин неоспоримо был лучшим игроком на поле. “Первый номер” начал свой фестиваль с того, что отбил пенальти Раппа, а потом помог избежать худшего при голевых моментах у Фасснахта, Соргича и Раппа, каждый из которых тянул на гол, который бы привёл к ничьей», — отмечается в материале швейцарского издания.

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