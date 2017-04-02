Дубль Паписса Сиссе принес «Шаньдунь Лунен» победу над «Чанчунем», Йылмаз дважды забил клубу Тевеса

Дублем у хозяев отметился форвард сборной Турции Бурак Йылмаз. У гостей все 90 минут на поле провели экс-игрок «Ювентуса» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес и хавбек сборной Колумбии Фреди Гуарин.

В другом поединке «Чанчунь Ятай» дома уступил «Шаньдун Лунен» (0:2). Оба гола записал на свой счет Паписс Сиссе, известный по выступлениям за «Ньюкасл». «Тяньцзинь Теда» обыграл «Чонцин Лифан» (2:0). Автором одного из голов стал экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел. А «Цзянсу Сунин» на выезде уступил «Ляонину» — 1:3. Другой бывший игрок «Челси», Рамирес, провел на поле все 90 минут в составе гостей.

«Шаньдунь Лунен» лидирует в турнирной таблице чемпионата. «Ляонин» идет пятым, «Гоань» — седьмым, «Шеньхуа» занимает девятую строчку, а «Цзянсу Сунин» опустился на 15-ю позицию.

Чемпионат Китая.

Суперлига.

3-й тур.

«Чанчунь Ятай» — «Шаньдун Лунен» — 0:2 (0:0).

Голы: Сиссе, 59 (0:1). Сиссе, 82 (0:2).

«Бейцзин Гоань» — «Шанхай Шеньхуа» — 2:1 (1:1).

Голы: Йылмаз, 37 (1:0). Джао Юндинь, 40 (1:1). Йылмаз, 87 (2:1).

«Тяньцзинь Теда» — «Чонцин Лифан» — 2:0 (0:0).

Голы: Микел, 48 (1:0). Милович, 82 — в свои ворота (2:0).

«Ляонин» — «Цзянсу Сунин» — 3:1 (1:1).

Голы: Чаманга, 30 — с пенальти (1:0). Ван Сон, 38 (1:1). Уджа, 69 (2:1). Ян Ю, 87 (3:1).