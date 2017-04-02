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2 апреля 2017, 17:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Киевское «Динамо» обыграло «Александрию» в плей-офф чемпионата Украины по футболу

Киевское «Динамо» добилось волевой победы над «Александрией» в матче первого тура плей-офф группы сильнейших чемпионата Украины по футболу.

Киевское Динамо добилось волевой победы над Александрией в матче первого тура <nobr>плей-офф</nobr> группы сильнейших чемпионата Украины по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Александрии, завершилась победой «Динамо» со счетом 4:1. Хозяева повели уже на 2-й минуте благодаря голу Виталия Огири. Киевляне отыгрались на 59-й минуте после точного удара Артема Беседина. Второй мяч на 66-й забил Денис Гармаш. Дубль в конце матча оформил Андрей Ярмоленко, отличившийся с игры на 84-й минуте и с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

«Динамо» в следующем туре 9 апреля примет «Олимпик» из Донецка. «Александрия», набравшая только одно очко в последних четырех турах, в этот же день встретится дома с луганской «Зарей».

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