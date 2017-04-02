«Селтик» в шестой раз подряд стал чемпионом Шотландии

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«Кельты» стали чемпионами Шотландии в шестой раз подряд и 48-й раз в своей истории. У «Рейнджерс» 54 титула.



В прошедшей игре в составе подопечных Брендана Роджерса голами отметились Скотт Синклейр, оформивший хет-трик, а также Стюарт Армстронг и Патрик Робертс.