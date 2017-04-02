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2 апреля 2017, 17:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Селтик» в шестой раз подряд стал чемпионом Шотландии

В матче 30-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» в гостях со счётом 5:0 разгромил «Хартс» и досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул.

В матче 30-го тура шотландской <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Селтик</span> в гостях со счётом 5:0 разгромил <span class=error>Хартс</span> и досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул. Увеличить
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«Кельты» стали чемпионами Шотландии в шестой раз подряд и 48-й раз в своей истории. У «Рейнджерс» 54 титула.

В прошедшей игре в составе подопечных Брендана Роджерса голами отметились Скотт Синклейр, оформивший хет-трик, а также Стюарт Армстронг и Патрик Робертс.

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