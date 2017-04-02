«Торино» избежал поражения от «Удинезе», уступая 0:2 к середине второго тайма

Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:2.



К 68-й минуте гости вели со счётом 2:0 благодаря мячам хавбека Якуба Янкто и нападающего Стипе Перицы, однако голы защитника Эмильяно Моретти и форварда Андреа Белотти принесли хозяевам одно очко.



«Торино» набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (37) идёт на 12-й позиции.