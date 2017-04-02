«Торино» избежал поражения от «Удинезе», уступая 0:2 к середине второго тайма
«Торино» ушёл от поражения в домашнем матче с «Удинезе» в 30-м туре чемпионата Италии.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 2:2.
К 68-й минуте гости вели со счётом 2:0 благодаря мячам хавбека Якуба Янкто и нападающего Стипе Перицы, однако голы защитника Эмильяно Моретти и форварда Андреа Белотти принесли хозяевам одно очко.
«Торино» набрал 41 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (37) идёт на 12-й позиции.
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