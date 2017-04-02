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2 апреля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Матч Кубка Казахстана «Алтай» — «Экибастуз» не состоялся

Матч предварительного этапа Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2017 года «Алтай» — «Экибастуз» не состоялся по причине отказа футбольного клуба «Алтай» от участия в матче в связи с отсутствием финансирования клуба со стороны Управления физической культуры и спорта ВКО.

Матч предварительного этапа Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2017 года Алтай — Экибастуз не состоялся по причине отказа футбольного клуба Алтай от участия в матче в связи с отсутствием финансирования клуба со стороны Управления физической культуры и спорта <span class=error>ВКО</span>. Увеличить
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Предварительный этап Кубка Республики Казахстан сезона 2017 года проходит в Южно-казахстанской области с 28 марта по 6 апреля на спортивных сооружениях, заявленных и допущенных ФФК для проведения чемпионата и первенств.

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