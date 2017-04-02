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Предварительный этап Кубка Республики Казахстан сезона 2017 года проходит в Южно-казахстанской области с 28 марта по 6 апреля на спортивных сооружениях, заявленных и допущенных ФФК для проведения чемпионата и первенств.