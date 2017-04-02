Матч Кубка Казахстана «Алтай» — «Экибастуз» не состоялся
Матч предварительного этапа Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2017 года «Алтай» — «Экибастуз» не состоялся по причине отказа футбольного клуба «Алтай» от участия в матче в связи с отсутствием финансирования клуба со стороны Управления физической культуры и спорта ВКО.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предварительный этап Кубка Республики Казахстан сезона 2017 года проходит в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter