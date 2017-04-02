Сын Клюйверта — самый юный игрок «Аякса» в матче с «Фейеноордом» со времен Зеедорфа
Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт выйдет в стартовом составе на сегодняшний матч 28-го тура чемпионата Голландии против «Фейеноорда».
Возраст игрока — 17 лет и 332 дня, он самый молодой участник «класикер» со времен Кларенса Зеедорфа, сообщает Opta. Зеедорф играл в более юном возрасте в 1993 году.
Джастин Клюйверт — сын бывшего игрока сборной Голландии Патрика Клюйверта.
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