Возраст игрока — 17 лет и 332 дня, он самый молодой участник «класикер» со времен Кларенса Зеедорфа, сообщает Opta. Зеедорф играл в более юном возрасте в 1993 году.

Джастин Клюйверт — сын бывшего игрока сборной Голландии Патрика Клюйверта.