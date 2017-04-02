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2 апреля 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» обратился к «Барселоне» с просьбой продлить аренду Деулофеу

Полузащитник «Милана» Жерар Деулофеу может продолжить выступления в команде.

Согласно Tuttosport, хавбек, права на которого принадлежат «Эвертону», скорее всего, летом вернется в «Барселону». Каталонцы впечатлены выступлениями испанца в этом сезоне и намерены использовать право обратного выкупа у англичан за 12 миллионов евро.

Понимая вероятность возвращения Деулофеу в родной клуб, представители «Милана» напрямую связались с руководством каталонцев с просьбой оставить игрока в Италии на еще один сезон.

В составе «Милана» Деулофеу принял участие в 9 матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи. После переезда в Италию воспитанник «Барселоны» был вызван в сборную Испании.

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