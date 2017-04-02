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2 апреля 2017, 15:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» потеряла очки в матче с хихонским «Спортингом»

«Севилья» сыграла вничью с хихонским «Спортингом» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.

Бывший нападающий ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за «Спортинг», вышел на замену во втором тайме вместо Карлоса Кастро, но повлиять на ход матча не сумел.

«Севилья» набрала 58 очков и осталась на четвёртом месте в Примере. Команда Хорхе Сампаоли набрала столько же баллов, что и идущий третьим «Атлетико», но уступает мадридцам по дополнительным показателям. «Спортинг» (22) занимает 18-е место.

Севилья
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