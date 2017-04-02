«Севилья» потеряла очки в матче с хихонским «Спортингом»

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.



Бывший нападающий ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за «Спортинг», вышел на замену во втором тайме вместо Карлоса Кастро, но повлиять на ход матча не сумел.



«Севилья» набрала 58 очков и осталась на четвёртом месте в Примере. Команда Хорхе Сампаоли набрала столько же баллов, что и идущий третьим «Атлетико», но уступает мадридцам по дополнительным показателям. «Спортинг» (22) занимает 18-е место.