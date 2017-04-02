«Вест Хэм» выступил с заявлением в поддержку Билича
«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главного тренера команды Славена Билича.
В матче 30-го тура английской
«Чтобы закончить спекуляции раз и навсегда, руководство “Вест Хэма” считает необходимым сообщить, что у нас есть стопроцентная вера в способность Славена Билича возглавлять “Вест Хэм”. Несмотря на домыслы прессы, позиция тренера не находится под угрозой. Руководство знает, что Славен и его тренерский штаб имеют полную поддержку команды и подавляющего числа болельщиков, чтобы вывести “Вест Хэм” из этого сложного периода. Руководство призывает всех болельщиков объединиться вокруг тренера, его тренерского штаба и команды, так как нам предстоят несколько важных игр», — говорится в заявлении.
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