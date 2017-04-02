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2 апреля 2017, 15:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» выступил с заявлением в поддержку Билича

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главного тренера команды Славена Билича.

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» в гостях со счётом 1:2 уступил «Халл Сити», потерпев четвёртое поражение кряду. В таблице «молотобойцы» располагаются на 14-й строчке, находясь в шести очках от зоны вылета. Тем не менее руководство клуба сохраняет веру в Билича.

«Чтобы закончить спекуляции раз и навсегда, руководство “Вест Хэма” считает необходимым сообщить, что у нас есть стопроцентная вера в способность Славена Билича возглавлять “Вест Хэм”. Несмотря на домыслы прессы, позиция тренера не находится под угрозой. Руководство знает, что Славен и его тренерский штаб имеют полную поддержку команды и подавляющего числа болельщиков, чтобы вывести “Вест Хэм” из этого сложного периода. Руководство призывает всех болельщиков объединиться вокруг тренера, его тренерского штаба и команды, так как нам предстоят несколько важных игр», — говорится в заявлении.

Вест Хэм Юнайтед
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