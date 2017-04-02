Моуринью недоволен голевой засухой Рэшфорда в премьер-лиге
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен игрой 19-летнего форварда Маркуса Рэшфорда в матче 30-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (0:0).
«Пока мы не в состоянии соответствовать выбранному стилю игры и Маркус — один из игроков, который ярко это демонстрирует. Последний гол, забитый Рэшфордом в
Не думаю, что результат матча с «Вест Бромвичем связан с отсутствием ряда игроков. Думаю, Эррера и Погба сыграли бы не лучше, чем Кэррик и Феллайни, а Смоллинг и Фил Джонс играют на одном уровне с Рохо и Байи», — цитирует португальского специалиста talkSPORT.
В нынешнем сезоне Рэшфорд провел во всех турнирах за «МЮ» 39 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
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