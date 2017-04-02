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2 апреля 2017, 14:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бен-Арфа: Кубок лиги — не очень престижный трофей, предпочёл бы выиграть другой

Нападающий «ПСЖ» Атем Бен-Арфа прокомментировал победу над «Монако» в финале Кубка французской лиги.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.

«После поражения от “Барселоны” у нас были трудные времена, и вчера мы сумели немного порадоваться. Кубок лиги — не самый престижный трофей, конечно, и если бы у меня был выбор, то я предпочёл бы выиграть другой. Но эта победа создаёт толчок для концовки сезона», — приводит слова Бен-Арфа L’Equipe.

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