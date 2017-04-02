Бен-Арфа: Кубок лиги — не очень престижный трофей, предпочёл бы выиграть другой
Нападающий «ПСЖ» Атем
Бен-Арфа прокомментировал победу над «Монако» в финале Кубка французской лиги.
Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.
«После поражения от “Барселоны” у нас были трудные времена, и вчера мы сумели немного порадоваться. Кубок лиги — не самый престижный трофей, конечно, и если бы у меня был выбор, то я предпочёл бы выиграть другой. Но эта победа создаёт толчок для концовки сезона», — приводит слова
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter