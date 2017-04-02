Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.



«После поражения от “Барселоны” у нас были трудные времена, и вчера мы сумели немного порадоваться. Кубок лиги — не самый престижный трофей, конечно, и если бы у меня был выбор, то я предпочёл бы выиграть другой. Но эта победа создаёт толчок для концовки сезона», — приводит слова Бен-Арфа L’Equipe.