Наследники Пушкаша. От Роналду до Фаиз Субри

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2009

Победитель: Криштиану РОНАЛДУ

Команда: «Манчестер Юнайтед»

Матч: 15 апреля 2009 года. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Порту» — «МЮ» 0:1

Время: 6-я минута.

В топ-3 первой премии Пушкаша попали голы от футболистов с мировым именем — за первое место конкурировали Роналду, Иньеста и проводивший отличный сезон в бундеслиге Графите. С небольшим отрывом в голосовании победил гол португальца, который в те времена выступал за «МЮ». В четвертьфинале Лиги чемпионов воспитанник лиссабонского «Спортинга» здорово насолил «Порту». Супергол Роналду из-за пределов штрафной выбил «драконов» из главного еврокубка.

2010

Победитель: Хамит АЛТЫНТОП

Команда: сборная Турции

Матч: 3 сентября 2010 года. ОЧЕ-2012. Казахстан — Турция 0:3

Время: 26-я минута.

Год спустя в топ самых красивых голов года впервые попал совершенно неизвестный широкой публике футболист — швед Линус Халлениус из команды «Хаммарбю». Однако ни он, ни голландец Джованни ван Бронкхорст с голом в ворота Уругвая на ЧМ-2010 не смогли составить конкуренцию супермячу от Хамита Алтынтопа в квалификации Euro-2012. Чудесный удар турка из-за пределов штрафной собрал более 40 процентов голосов.

2011

Победитель: НЕЙМАР

Команда: «Сантос»

Матч: 28 июля 2011 года. Чемпионат Бразилии. «Сантос» — «Фламенго» 4:5

Время: 26-я минута.

В 2011 году в топе снова были только яркие имена — молодой Неймар конкурировал с Месси и Руни. Гол бразильца в ворота «Фламенго» на 10 процентов голосов опередил мяч форварда «МЮ» в манчестерском дерби. По дороге к воротам Неймар прошел четырех защитников соперника.

2012

Победитель: Мирослав СТОХ

Команда: «Фенербахче»

Матч: 3 марта 2012 года. Чемпионат Турции. «Фенербахче» — «Генчлербирлиги» 6:1

Время: 38-я минута.

Неймар попал в топ-3 и в 2012-м, но получил всего 7 процентов голосов. Абсолютным победителем (78 процентов — лучший результат в истории премии Пушкаша) стал мяч Мирослава Стоха из «Фенербахче» в ворота «Генчлербирлиги». Словак забил после розыгрыша углового, ударом в касание из-за пределов штрафной. Хотя, что тут рассказывать — этот гол надо видеть.

2013

Победитель: Златан ИБРАГИМОВИЧ

Команда: сборная Швеции

Матч: 14 ноября 2012 года. Товарищеский матч. Швеция — Англия 4:2

Время: 90-я минута.

В 2013-м победителем стал гол из 2012 года. Повернуть время вспять удалось только Златану Ибрагимовичу. Все объясняется тем, что шведский форвард сотворил чудо в матче против англичан в самом конце 2012-го, когда лауреаты премии Пушкаша были уже определены. Но такая красота не ржавеет — награда нашла Златана год спустя.

2014

Победитель: Хамес РОДРИГЕС

Команда: сборная Колумбии

Матч: 28 июня 2014 года. ЧМ. 1/8 финала. Колумбия — Уругвай 2:0

Время: 28-я минута.

В гонке за звание автора лучшего гола 2014 года Хамес Родригес опередил девушку. Впервые в истории премии Пушкаша в топ-3 попал мяч из женского футбола — его забила Стефани Роше из ирландского клуба «Пимаунт Юнайтед». Она опередила знаменитую «рыбку» от ван Перси в матче с испанцами на ЧМ-2014, однако тягаться с лучшим голом мирового первенства от Хамеса Родригеса оказалось не под силу даже девушке.

2015

Победитель: Венделл ЛИРА

Команда: «Гойянезия»

Матч: 11 марта 2015 года. Чемпионат штата Гойяс. «Атлетику Гойяниенсе» — «Гойянезия» 1:2

Время: 28-я минута.

К 2015 году социальные сети набрали такую силу, что даже гол из чемпионата двора получил шанс выйти в мировые лидеры. Снимай его на видео, загружай на «Youtube» и дело в шляпе. Примерно так получилось с мячом бразильца Венделла Лиры, забитым в чемпионате штата Гойяс. С его суперголом «бисиклетой» не смог конкурировать даже шедевр Месси в финале Кубка Испании против «Атлетика».

2016

Победитель: Мохд ФАИЗ СУБРИ

Команда: «Пулау Пинанг»

Матч: 16 февраля 2016 года. Чемпионат Малайзии. «Пулау Пинанг» — «Паханг» 4:1

Время: 62-я минута.

Прошлый год стал годом триумфа «безымянных героев». В топ-3 вошли венесуэлец Даниушка Родригес, бразилец Марлоне и малаец Мохд Фаиз Субри. Голы от Месси и Неймара тоже номинировались на получение премии, но не собрали достаточного количества голосов. В итоге победителем стал невероятный гол из чемпионата Малайзии от Мохда Фаиза Субри. Этот парень отобрал у Роберто Карлоса звание автора самого крутого мяч со штрафного.