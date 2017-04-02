Наследники Пушкаша. От Роналду до Фаиз Субри
Вчера исполнилось бы 80 лет Ференцу Пушкашу. В честь юбилея венгерского гения «СЭ» рассказывает о победителях Премии ФИФА имени Пушкаша — приза автору самого красивого гола года.
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2009
Победитель: Криштиану РОНАЛДУ
Команда: «Манчестер Юнайтед»
Матч: 15 апреля 2009 года. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Порту» — «МЮ» 0:1
Время: 6-я минута.
В топ-3 первой премии Пушкаша попали голы от футболистов с мировым именем — за первое место конкурировали Роналду, Иньеста и проводивший отличный сезон в бундеслиге Графите. С небольшим отрывом в голосовании победил гол португальца, который в те времена выступал за «МЮ». В четвертьфинале Лиги чемпионов воспитанник лиссабонского «Спортинга» здорово насолил «Порту». Супергол Роналду
2010
Победитель: Хамит АЛТЫНТОП
Команда: сборная Турции
Матч: 3 сентября 2010 года. ОЧЕ-2012. Казахстан — Турция 0:3
Время: 26-я минута.
Год спустя в топ самых красивых голов года впервые попал совершенно неизвестный широкой публике футболист — швед Линус Халлениус из команды «Хаммарбю». Однако ни он, ни голландец Джованни ван Бронкхорст с голом в ворота Уругвая на ЧМ-2010 не смогли составить конкуренцию супермячу от Хамита Алтынтопа в квалификации Euro-2012. Чудесный удар турка
2011
Победитель: НЕЙМАР
Команда: «Сантос»
Матч: 28 июля 2011 года. Чемпионат Бразилии. «Сантос» — «Фламенго» 4:5
Время: 26-я минута.
В 2011 году в топе снова были только яркие имена — молодой Неймар конкурировал с Месси и Руни. Гол бразильца в ворота «Фламенго» на 10 процентов голосов опередил мяч форварда «МЮ» в манчестерском дерби. По дороге к воротам Неймар прошел четырех защитников соперника.
2012
Победитель: Мирослав СТОХ
Команда: «Фенербахче»
Матч: 3 марта 2012 года. Чемпионат Турции. «Фенербахче» — «Генчлербирлиги» 6:1
Время: 38-я минута.
Неймар попал в топ-3 и в 2012-м, но получил всего 7 процентов голосов. Абсолютным победителем (78 процентов — лучший результат в истории премии Пушкаша) стал мяч Мирослава Стоха из «Фенербахче» в ворота «Генчлербирлиги». Словак забил после розыгрыша углового, ударом в касание
2013
Победитель: Златан ИБРАГИМОВИЧ
Команда: сборная Швеции
Матч: 14 ноября 2012 года. Товарищеский матч. Швеция — Англия 4:2
Время: 90-я минута.
В 2013-м победителем стал гол из 2012 года. Повернуть время вспять удалось только Златану Ибрагимовичу. Все объясняется тем, что шведский форвард сотворил чудо в матче против англичан в самом конце 2012-го, когда лауреаты премии Пушкаша были уже определены. Но такая красота не ржавеет — награда нашла Златана год спустя.
2014
Победитель: Хамес РОДРИГЕС
Команда: сборная Колумбии
Матч: 28 июня 2014 года. ЧМ. 1/8 финала. Колумбия — Уругвай 2:0
Время: 28-я минута.
В гонке за звание автора лучшего гола 2014 года Хамес Родригес опередил девушку. Впервые в истории премии Пушкаша в топ-3 попал мяч из женского футбола — его забила Стефани Роше из ирландского клуба «Пимаунт Юнайтед». Она опередила знаменитую «рыбку» от ван Перси в матче с испанцами на ЧМ-2014, однако тягаться с лучшим голом мирового первенства от Хамеса Родригеса оказалось не под силу даже девушке.
2015
Победитель: Венделл ЛИРА
Команда: «Гойянезия»
Матч: 11 марта 2015 года. Чемпионат штата Гойяс. «Атлетику Гойяниенсе» — «Гойянезия» 1:2
Время: 28-я минута.
К 2015 году социальные сети набрали такую силу, что даже гол из чемпионата двора получил шанс выйти в мировые лидеры. Снимай его на видео, загружай на «Youtube» и дело в шляпе. Примерно так получилось с мячом бразильца Венделла Лиры, забитым в чемпионате штата Гойяс. С его суперголом «бисиклетой» не смог конкурировать даже шедевр Месси в финале Кубка Испании против «Атлетика».
2016
Победитель: Мохд ФАИЗ СУБРИ
Команда: «Пулау Пинанг»
Матч: 16 февраля 2016 года. Чемпионат Малайзии. «Пулау Пинанг» — «Паханг» 4:1
Время: 62-я минута.
Прошлый год стал годом триумфа «безымянных героев». В топ-3 вошли венесуэлец Даниушка Родригес, бразилец Марлоне и малаец Мохд Фаиз Субри. Голы от Месси и Неймара тоже номинировались на получение премии, но не собрали достаточного количества голосов. В итоге победителем стал невероятный гол из чемпионата Малайзии от Мохда Фаиза Субри. Этот парень отобрал у Роберто Карлоса звание автора самого крутого мяч со штрафного.
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