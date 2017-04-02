Васильев: «ПСЖ» был сильнее «Монако» и заслуженно победил, нужно это признать

«ПСЖ» был сильнее нас, нужно это признать. Могу поздравить их с полностью заслуженной победой. Это была не самая лучшая игра в нашем исполнении. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате, победа в нём остаётся приоритетом для «Монако». Лига чемпионов и Кубок Франции — это бонусы. Убеждён, что мы способны хорошо провести концовку сезона, — цитирует Васильева L’Equipe.