Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29284685/
2 апреля 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Васильев: «ПСЖ» был сильнее «Монако» и заслуженно победил, нужно это признать

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение команды в финале Кубка французской лиги от «ПСЖ» (1:4).

«ПСЖ» был сильнее нас, нужно это признать. Могу поздравить их с полностью заслуженной победой. Это была не самая лучшая игра в нашем исполнении. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате, победа в нём остаётся приоритетом для «Монако». Лига чемпионов и Кубок Франции — это бонусы. Убеждён, что мы способны хорошо провести концовку сезона, — цитирует Васильева L’Equipe.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!