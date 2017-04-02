ЛУИШ ФИГУ И ФАНАТЫ «БАРСЫ»

В октябре 2000-го Луиш Фигу, до того пять лет выступавший за «Барселону», вернулся на «Камп Ноу» в составе «Реала»… С первых же минут матча в него стали бросать самые разнообразные предметы. Неподалеку от португальца приземлились даже бутылка виски и мобильный телефон. А когда он опрометчиво пошел подавать угловой, то попал под град мусора. Судье пришлось приостановить встречу.

«Мы ненавидим тебя всем сердцем, потому что всем сердцем тебя любили», гласил один из баннеров. Каждый последующий визит Фигу «Камп Ноу» встречал оскорблениями, ведь такое предательство не прощают. Самый известный случай — прилетевшая с трибун свиная голова. Стадион тогда чуть было не дисквалифицировали на два матча, впервые в истории.

ВЛАДИМИР БЫСТРОВ И ФАНАТЫ «ЗЕНИТА»

«Свиная» тема преследовала и Владимира Быстрова, когда он появлялся на «Петровском» в составе «Спартака». Виной тому не только сам факт перехода к красно-белым, но и итоги первой встречи с родным клубом: в апреле 2006-го «Спартак» победил в Питере 4:1, а Быстров был на поле одним из лучших и ранил фанатов сине-бело-голубых в самое сердце. На один из следующих матчей против москвичей они пронесли на трибуны «Петровского» живого поросенка, одетого в красно-белую майку с фамилией Быстрова. И даже после возвращения в «Зенит» в 2009-м отношения между полузащитником и «виражом» наладились далеко не сразу.

СОЛ КЭМПБЕЛЛ И ФАНАТЫ «ТОТТЕНХЭМА»

В 2001-м воспитанник «шпор» не стал продлевать с клубом контракт. Все ждали, что он отправится в другой чемпионат или на худой конец в «Манчестер Юнайтед». Но перейти из «Тоттенхэма» в «Арсенал»… На такой шаг не каждый решится. И хотя игрок пытался проститься полюбовно, понимания у фанатов такой трансфер найти не мог, ведь два клуба с севера Лондона — самые принципиальные соперники на протяжении многих десятилетий. В итоге Кэмпбеллу пришлось обратиться в полицию из-за многочисленных угроз в свой адрес, а когда он впервые вышел на поле «Уайт Харт Лэйн» в красной футболке «Арсенала», в небо взмыли тысячи воздушных шаров, на каждом из которых было написано одно слово — Иуда.

МАРИО ГЕТЦЕ И ФАНАТЫ «БОРУССИИ»

Роберт Левандовски — поляк. Матс Хуммельс — воспитанник «Баварии». Так что их переезды из Дортмунда в Мюнхен не вызывали жуткого гнева у фанатов желто-черных. Ну, ушли и ушли. Но Марио Гетце — другое дело. В свое время он клялся, что не бросит «Боруссию» и как минимум отработает контракт до конца, и вдруг накануне важнейшего матча Лиги чемпионов с «Реалом» в апреле 2013-го появилась информация о скором трансфере Гетце в «Баварию»….

Ждать удобного случая фанаты не стали, и перед этой самой встречей с мадридцами (то есть когда Гетце еще никуда не ушел) сожгли на трибуне его футболку. А в дальнейшем всегда встречали свистом. Даже решающий гол в финале чемпионата мира не помог.

Прошлым летом Марио вернулся в «Боруссию». Но теплого приема не получил. Как знать, может, в том числе с этим связаны нынешние серьезные проблемы с обменом веществ, из-за которых карьера «золотого мальчика» оказалась под угрозой. Затравили парня….

МАТЬЕ ВАЛЬБУЭНА И ФАНАТЫ «МАРСЕЛЯ»

Два года назад миниатюрный француз вернулся в родной чемпионат из России, но не в «Марсель», которому отдал много лет, а в «Лион». Клубы эти, мягко говоря, не дружат. Так что неудивительно, что первый матч на «Велодроме» стал для Матье адским испытанием. На улицах города торжественно сжигали майки с 28-м номером, который всего-то годом ранее был навечно закреплен за Вальбуэна. На фанатской трибуне была установлена «виселица», где казнили куклу в форме «Лиона» с лицом полузащитника. В середине второго тайма встреча была приостановлена из-за посторонних предметов, летящих в сторону экс-динамовца. А на следующее утро в аэропорту на Вальбуэна напали неизвестные и нанесли ему несколько ударов. Благо, партнеры по «Лиону» успели быстро вмешаться и до серьезных побоев дело не дошло. Нападавшие скрылись….

АРТЕМ ДЗЮБА И ФАНАТЫ «СПАРТАКА»

В сентябре 2015-го на «Открытие Арену» приехал «Зенит». Впервые в жизни Артем Дзюба почувствовал, что значит быть для спартаковцев врагом, а не любимцем. Зенитовцы разминались как раз у ворот, за которыми расположились самые активные фанаты красно-белых. И каждое касание мяча нападающим сопровождалось жутким свистом, отдельными выкриками и скандированиями. А при выходе на поле под футбольный марш в спину Дзюбе уже с центральной трибуны кричали: «Иуда!».

Во время игры все это продолжалось. Были и персональные баннеры. Сделанные не коллективно, а отдельными фанатами, и оттого еще более едкие. Внешне Дзюба на оскорбления не реагировал, хотя уже после матча признался: испытание ему далось очень непросто. И вышел он из него как настоящий герой: принес «Зениту» ничью, когда время уже истекало….