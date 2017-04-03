Кресло под Цхададзе зашаталось. Итоги 4-го тура премьер-лиги Казахстана

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Есть первые неожиданности, и есть тренеры, которым, возможно, скоро придется подыскивать новую работу.

Матч: Кайрат — Кайсар.

Центральный стадион Алматы принимал главный матч тура, в котором хозяева, бесспорные фавориты чемпионата, принимали команду-открытие сезона. Гости, до нынешней игры, не потерявшие ни одного балла, намеревались продлить свою серию и в южной столице страны.

Кайратовцы же планировали использовать этот матч не только для приобретения важных трех очков в свою копилку. Возможный выигрыш над «Кайсаром» имел бы серьезное психологическое влияние на главных конкурентов в борьбе за титул. Победа хозяев стала бы отличной демонстрацией «Астане» и «Ордабасы» своих чемпионских амбиций.

Хозяева стартовали, что называется, с места в карьер, и любимец местной торсиды Жерар Гоу отличился уже на 9-й минуте. Ивуариец сыграл в стенку с Исламханом и африканский легионер, неожиданно, не входя в штрафную, нанес мощный удав по воротам соперника — 1:0. Гости не растерялись и отвечали атакой на атаку. И в одном из эпизодов Курьер, Николич и Байжанов разыграли изящную трехходовку и последний, выверенным ударом, словно в бильярдную лузу, загнал мяч в дальний от вратаря угол — 1:1.

Во втором тайме «Кайрат» активизировался и порой думалось, что кызылординская оборона вот-вот рухнет. Гоу, Исаэль, Иличевич имели отличные шансы для взятия ворот, но гости выстояли. Случилась очередная потеря очков «Кайрата», причем алмаатинцы не знают побед уже в трех турах подряд, и специалисты всерьез заговорили, что тренерское кресло под Кахабером Цхададзе зашаталось.

После игры.

Стойчо Младенов, главный тренер ФК «Кайсар»: «Я думаю, что мы провели хорошую игру, первый тайм для нас был лучше второго. Во втором тайме много чего не получалось и мы играли на контратаках. Знаем, что “Кайрат” сделал всё для своей победы. Наша команда тоже молодцы, были до конца сконцентрированы. Я, думаю, что наша команда показала хороший футбол, но я знаю, что наша команда может сделать еще больше, играть в хороший футбол. 1:1 — закономерный счет».

Кахабер Цхададзе, главный тренер ФК «Кайрат» (Алматы): «В первую очередь, я извиняюсь перед болельщиками за первый тайм, ужасно играли. Вину беру на себя, так плохо играть нельзя. Вы сами видели, у нас почти ничего не получалось. Наша команда очень сильно укомплектована, нам нужно просто сыграть в свою игру. И, конечно, за результат отвечает главный тренер. Футболисты нервничают, что третья игра у нас ничья. Да, у нас есть проблемы и их нужно решать. Немного фарта не хватает. Мы никого не обвиняем, наоборот, я беру всю вину на себя. Я отвечаю за результат».

Россиянин Андрей Аршавин отыграл весь первый тайм, но в перерыве был заменен. Экс-россиянин Валерий Коробкин («Кайсар») вышел на замену на 78 минуте.

Матч: Ордабасы — Окжетпес.

Ведомый российским специалистом Алексеем Петрушиным шымкентский клуб — реальный претендент на золото чемпионата. И свои амбиции южане подкрепили очередной победой.

«Ордабасы» пошел вперед большими силами и уже на 6-й минуте мог открыть счет — мяч, после удара Нургалиева со штрафного, угодил в перекладину. Шквал атак на ворота гостей продолжился, и отличиться могли Нусербаев (дважды), Диакате и Ковальчук. Но, сработала старая футбольная истина — «не забиваешь ты — забьют тебе» и юное дарование гостей, форвард молодежной сборной Казахстана Максим Федин вывел гостей вперед, забив «гол в раздевалку».

Южане, словно раненый зверь, вышли на 2 тайм и отыгрались довольно быстро. Выведенный в прорыв Танат Нусербаев, легко разобрался сразу с тремя защитниами гостей и на 57 минуте встречи делает счет ничейным. А 12 минутами позже россиянин Никита Бочаров выводит свою команду вперед — явно оплошал, обычно надежный кипер гостей Саша Стаменкович. В дальнейшем, хозяева доминировали, имея не один момент для взятия ворот.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев россиянин Алексей Петрушин не скрывал своих эмоций. По словам Петрушина, его клуб забил 2, а мог 3 или даже 5 мячей, а его клуб просто уничтожил соперника. По словам оппонента Петрушина, другого российского специалиста Владимира Муханова, он во втором тайме не узнал свою команду и считает победу хозяев вполне заслуженной.

Воспитанник «Зенита», россиянин Никита Бочаров, отыграл за «Ордабасы» весь матч, забил победный гол. Игроки «Окжетпеса» — россияне отыграли в матче следующим образом: Даниил Чертов и Виталий Волков — весь матч, Александр Козлов вышел на замену лишь на 84 минуте.

Матч: Иртыш — Актобе.

«Актобе», накупивший игроков и заявивший о своих амбициях, не выиграл ни одной встречи в трех стартовых поединках чемпионата. Естественно, западно-казахстанскому клубу хотелось вырваться из круга неудач, но соперник-то «Иртыш» крайне неуступчивый и на своем поле по-спортивному злой.

Тем не менее, агрессивно начали гости. На ударные позиции выходили Жунинью Барбоса, Ермаченко и Шурыгин, однако забить актюбинцам не удавалось. Павлодарцы старались отвечать атакой на атаку, однако уже в первом тайме было заметно, что хозяевам не хватает куража и нацеленности на ворота соперника.

Однако хозяева все же открыли счет первыми. В начале второго тайма лидер «Иртыша» португалец Карлос Фонсека легко разобрался на левом краю с опекуном и прострелил во вратарскую, откуда изящным тычком ворота поразил Исмаэль Фофана. Однако «Актобе» и не думал сдаваться — на 63-й минуте партнеры в позиционной атаке вывели Жунинью Барбоса на ударную позицию и тот с угла штрафной нанес пушечный удар в дальний угол ворот, защищаемых Давидом Лория — 1:1.

Через 10 минут яростная атака гостей просто в клочья разнесла оборону хозяев — Шестаков, подключившись в атаку, прострелил в центр штрафной на набегающего Соузу Альмейда. Бразилец нанес удар, который парировал кипер хозяев, однако Шестаков из борьбы не вышел и протолкнул мяч в угол ворот противника — 1:2.

«Актобе» усилил давление еще сильнее и под занавес встречи после красивого паса все того же Соузу Альмейда Зенькович установил окончательный счет — 1:3. Неожиданная победа гостей.

После матча.

Димитар Димитров, главный тренер ФК «Иртыша»: «Я виноват в сегодняшнем результате. Есть игроки в нашей команде, которых я не узнаю — они показывают один уровень в товарищеских играх, а когда начался чемпионат и появилось давление, то они стали неузнаваемыми. В тот момент, когда мы забили гол, я подумал, что мы выиграем эту встречу. Но, если твои защитники в 70 процентах случаях уступают в единоборствах нападающим соперников, то получаешь такой результат».

Игорь Рахаев, главный тренер ФК «Актобе»: «Хочу поздравить болельщиков с этой победой, которая далась нам сегодня тяжело. Благодарен ребятам, которые выложились больше, чем на 100%, добились необходимого результата. Не могли забить три тура, хотя вроде играли хорошо, но сегодня с Божьей помощью у нас это получилось».

Матч: Тобол — Тараз.

Не познавший вкуса побед в нынешнем сезоне «Тараз», ведомый опытным Воитом Талгаевым, известным по работе с грозненским «Тереком», приехал в гости к одному из фаворитов чемпионата — костанайскому «Тоболу».

Хозяева при своих зрителях пытались играть первым номером, проводить комбинации, однако сыгранности и мастерства подопечным Омари Тетрадзе не хватало.

«Тараз» мог выйти вперед уже в дебюте — голкипер «Тобола» Дмитрий Непогодов блестяще отразил угрозу, когда джамбульские нападающие выскочили вдвоем против одного защитника хозяев. Далее, на протяжении всего первого тайма подопечные Омари Тетрадзе прочно владели инициативой и создавали моменты. Могли отличиться Кассай, Савич и Деспотович.

В начале 2-го тайма случился первый и, как выяснилось впоследствии, единственный гол в этой встрече. Тагыберген пронесся к линии штрафной и переадресовал мяч направо на набегавшего Джордже Деспотовича. Серб, находясь в окружении трех соперников, подработал мяч и неотразимо пробил в левый от вратаря «Тараза» нижний угол. «Тобол» прорвало — астанинский тандем Щеткин-Деспотович создавал один момент за другим и будь форварды точнее, счет мог быть крупным.

После игры.

Омари Тетрадзе, главный тренер ФК «Тобол» (Костанай): «Очень тяжелая игра была для нас с “Таразом”. Готовились к ней. Как себе ее представляли, так и получилось — команда соперника играла от обороны, и вскрыть эту оборону поначалу у нас не получалось. Это я связываю с давлением ответственности за результат. Она сказалась на содержании игры. Мы можем играть намного лучше. Я благодарен ребятам за самоотдачу и результат, который они сегодня показали».

Воит Талгаев, главный тренер ФК «Тараз»: «Игра была боевая, озорная… можно сказать. В первом тайме у нас был момент, который нападающий обязан забивать, иначе играть по-другому сложно. Во втором тайме сказали: “Видать опять будет давление”. В первом тайме сказали про давление, во втором сказали, — 10−15 минут надо продержаться, там уже будем иметь какие-то ходы и так далее… Но через 3−4 минуты пропускаем гол, и план изменился — надо было больше атаковать. Опять был у Фищука момент. Вот такая боевая игра».

Россияне Евгений Шипицин и Андрей Горбанец провели на поле в составе «Тараза» все 90 минут. Руслана Мухаметшина не было даже в заявке.

Матч: Шахтер Крг — Астана.

Соперники поменялись статусом «хозяин поля», поэтому в данном матче столичная команда являлась гостем, так как на «Астана Арене» началась долгожданная замена покрытия поля, а другого стадиона в Астане, отвечающего требованиям ПФЛК не нашлось. Местом встречи соперников стал Темиртау — пригород Караганды, где свои домашние матчи проводит клуб 1 дивизиона «Булат».

Накануне матча «Астана» доукомплектовалась — контракт с клубом подписал центральный хавбек сборной Боснии и Герцеговины Срджан Граховац. Станимир Стойлов, тренер «Астаны», в игре с «Шахтер» сразу же бросил парня в бой.

Первый тайм не порадовал зрителей — команды не хотели бежать вперед сломя голову, предпочитая разведку атаке. И все-таки «Астана», на правах трехкратного чемпиона страны, играла острее — два выгодных момента имел Джуниор Кабананга, однако конголезец ими не воспользовался.

Во втором тайме «Астана» продолжила играть первым номером, однако получила гол в свои ворота. В одной из редких атак хозяев, мяч после корявого удара Михаила Габышева срикошетил и закатился в ворота. Случилась такая оказия на 63-минуте, после чего «Шахтер» всей командой отошел назад, поставив у своих ворот большой черно-оранжевый «автобус» в виде эшелонированной обороны.

Гости прибегли к пресловутому навалу, но карагандинцы уверенно обороняли. За пару минут до конца встречи настырный Шомко проделал свой кросс с привычного левого фланга. Мяч попал к Кабананге, который не промахнулся — 1:1. Казалось все, ничья. Однако Иван Маевский, оказавшийся в одной из атак на подступах к вратарской, пробил и мяч, задев защитника «Шахтера», залетел в ворота. Чудокамбэк «Астаны» и столичный клуб обходит «Кайрат» в турнирной таблице.

После игры.

Станимир Стойлов, главный тренер «Астаны»: «Была тяжелая, но интересная игра. Мы почти весь матч контролировали игру, много атаковали. “Шахтер” отлично сыграл в обороне, использовали свой шанс в атаке, забив гол. В последние 5−6 минут нам немного повезло, потому что мы забили два гола. Я рад, что команда проявила характер и сумела все-таки вырвать победу».

Алексей Еременко, главный тренер «Шахтера»: «Трудно найти слова после такого матча, чувства переполняют. Я не могу предъявить претензии футболистам по самоотдачи, по выполнению задач на игру. К сожалению, не додержались в последние минуты. Очень обидно, так как, минимум ничью мы заслуживали, а может и победу. Но футбол играется не 88 минут, а 90 плюс добавленное время. Как раз в последние минуты мы потеряли концентрацию, прижались к своим воротам, не использовали свои моменты в контратаках. Поэтому сейчас необходимо это пережить, проанализировать и двигаться дальше».

Матч: Акжайык — Атырау.

В Уральске встречались два аутсайдера, номинальный — «Акжайык», который, словно лифт курсирует между двумя казахстанскими лифтами и второй, вынужденный. Как известно, решением ПФЛК, с «Атырау» перед началом сезона были сняты аж 9 очков за злостное неисполнение контрактных обязательств перед игроками.

С первых минут встречи матч проходил на встречных курсах. Команды легко проходили центр поля и отвечали атакой на атаку. Вот только игроков группы атаки в обеих командах подводило исполнительское мастерство.

Первый мяч забили гости. На 57 минуте после розыгрыша штрафного защитник Юре Обшивач головой вколотил мяч в сетку. Пропущенный гол раззадорил хозяев и вскоре они отыгрались. Хуан Аренас с Фредди Коронелем запутали на левом фланге защитника и парагвайский легионер вырезал мяч на дальную штангу, где навеса ждал Мирам Сапанов, который, также, головой послал мяч в ворота — 1:1.

После выхода на замену Азата Ерсалимова хозяева поля усилили шквал атак на ворота «Атырау» и гол не заставил себя долго ждать. Ерсалимов ворвался в штрафную по месту правого крайнего, прошел до лицевой и отпасовал на набегающего Аренаса. Последовал хлесткий удар в «девятку» левой и 2:1.

Атырауцы предприняли попытку навала, которая удалась благодаря ошибке оборонный хозяев. После розыгрыша углового в штрафной площади завалили Антона Чичулина и судья назначил пенальти, который реализовал Новица Максимович. Итог встречи — 2:2.