Вильям Галлас: Не согласен с Венгером, «Челси» — лучший клуб Лондона
Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас не согласен со словами главного тренера «канониров» Арсена Венгера, который заявил, что его команда является лучшей в Лондоне.
По словам
— Главная команда Лондона — «Челси». В чемпионате Англии они идут на первом месте и близки к завоеванию чемпионского титула, — приводит talkSPORT слова Галласа. — «Синие» четырежды выигрывали
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