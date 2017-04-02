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2 апреля 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вильям Галлас: Не согласен с Венгером, «Челси» — лучший клуб Лондона

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас не согласен со словами главного тренера «канониров» Арсена Венгера, который заявил, что его команда является лучшей в Лондоне.

По словам экс-футболиста, главный клуб столицы Великобритании — «Челси».

— Главная команда Лондона — «Челси». В чемпионате Англии они идут на первом месте и близки к завоеванию чемпионского титула, — приводит talkSPORT слова Галласа. — «Синие» четырежды выигрывали премьер-лигу. Если сравнивать «Челси» с «Тоттенхэмом» или «Арсеналом», именно они являются лучшим клубом Лондона.

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