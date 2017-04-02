По словам экс-футболиста, главный клуб столицы Великобритании — «Челси».

— Главная команда Лондона — «Челси». В чемпионате Англии они идут на первом месте и близки к завоеванию чемпионского титула, — приводит talkSPORT слова Галласа. — «Синие» четырежды выигрывали премьер-лигу. Если сравнивать «Челси» с «Тоттенхэмом» или «Арсеналом», именно они являются лучшим клубом Лондона.