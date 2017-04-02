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2 апреля 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Обамеянг может быть наказан за надетую маску в игре с «Шальке»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может быть наказан решением руководства клуба в связи с тем, что гол в ворота «Шальке» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии отпраздновал, надев на себя маску.

Как выяснилось после встречи, это была маска не одного из супергероев, а рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год.

После вчерашней встречи немецкая фирма опубликовала рекламный ролик, на которой был Обамеянг в этой же маске. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора «Боруссии», компании Puma. Гендиректор клуба Ханс Йоахим-Ватцке уже сообщил, что у футболиста могут быть серьезные неприятности.

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился мнением о решении форварда Пьера-Эмерика Обамейянга отпраздновать гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike.
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