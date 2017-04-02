Обамеянг может быть наказан за надетую маску в игре с «Шальке»

Как выяснилось после встречи, это была маска не одного из супергероев, а рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год.

После вчерашней встречи немецкая фирма опубликовала рекламный ролик, на которой был Обамеянг в этой же маске. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора «Боруссии», компании Puma. Гендиректор клуба Ханс Йоахим-Ватцке уже сообщил, что у футболиста могут быть серьезные неприятности.