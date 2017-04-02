АПОЭЛ с Каньясом в составе проиграл АЕКу

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Счет уже на 8-ой минуте открыл игрок гостей Мораиш, АЕКу удалось отыграться под занавес встречи — на 81-ой минуте счет сравнял Митидис, несколькими минутами ранее появившийся на замену, а уже в компенсированное время Ларена принес победу АЕКу.



Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс появился в старте АПОЭЛа и провел на поле все 90 минут.



Напомним, 26-летний игрок за кипрский клуб выступает на правах аренды до июня.