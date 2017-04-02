Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29284077/
2 апреля 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

АПОЭЛ с Каньясом в составе проиграл АЕКу

АПОЭЛ, за который выступает полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, на выезде проиграл АЕКу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>АПОЭЛ</span> за который выступает полузащитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> на выезде проиграл <span class=error>АЕКу</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Счет уже на 8-ой минуте открыл игрок гостей Мораиш, АЕКу удалось отыграться под занавес встречи — на 81-ой минуте счет сравнял Митидис, несколькими минутами ранее появившийся на замену, а уже в компенсированное время Ларена принес победу АЕКу.

Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс появился в старте АПОЭЛа и провел на поле все 90 минут.

Напомним, 26-летний игрок за кипрский клуб выступает на правах аренды до июня.

АПОЭЛ
Новости Матчи Состав Статистика
АЕК Л
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Почему Уорд снова захотел биться с Головкиным?

«Astana Arlans» со счетом 1:4 уступил «Uzbek Tigers» в WSB

Трансляция матча WSB «Uzbek Tigers» - «Astana Arlans»