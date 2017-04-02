АПОЭЛ с Каньясом в составе проиграл АЕКу
АПОЭЛ, за который выступает полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, на выезде проиграл АЕКу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Счет уже на 8-ой минуте открыл игрок гостей Мораиш, АЕКу удалось отыграться под занавес встречи — на 81-ой минуте счет сравнял Митидис, несколькими минутами ранее появившийся на замену, а уже в компенсированное время Ларена принес победу АЕКу.
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс появился в старте АПОЭЛа и провел на поле все 90 минут.
Напомним, 26-летний игрок за кипрский клуб выступает на правах аренды до июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter