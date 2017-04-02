К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В концовке той встречи горняки вырвали победу, поэтому очередное свидание первой и третьей команды УПЛ может получиться еще более зрелищным и интригующим.

Команда Паулу Фонсеки в оставшейся части чемпионата продолжает соревноваться сама с собой, однако это не значит, что «оранжево-черные» могут себе позволить недооценку соперника, либо какие-то кардинальные эксперименты с составом или тактикой. Чтобы доказать свое безоговорочное преимущество в украинском клубном футболе «Шахтер» сделает все возможное для победы над «Зарей».

Однако и луганчане находятся в очень хорошей форме, всерьез нацелены улучшить свое достижение в Премьер-лиге и побороться за второе место в чемпионате, имеют для этого резервы как никогда ранее. Поэтому в центральном матче тура «Заря» достойно встретит дончан на полюбившейся уже «Славутич-Арене». Всего шесть очков отделяет команду Вернидуба от «Динамо» и это отставание «бело-черным» вполне по силам ликвидировать.

Лига Пари-Матч. 23-й тур.

Второе апреля. Запорожье. «Славутич-Арена».

«Заря» (Луганск) 19:30 «Шахтер» (Донецк).

Телетрансляция — канал 2+2.

АРБИТРЫ МАТЧА

Арбитр — Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Ассистенты — Сергей Беккер, Олег Плужник

Четвертый арбитр — Анатолий Жабченко

Директор — Вячеслав Ищенко

Наблюдатель — Виктор Швецов.

ТРАВМИРОВАННЫЕ

Никита Каменюка.

Дентиньо (под вопросом).

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Нет.

нет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Еще ни разу «Шахтер» и «Заря» в очных противостояниях не играли вничью. В среднем соперники забивают друг другу 3,16 голов за игру. Самый популярный счет в противостояниях «Шахтера» и «Зари» 1:0 (встречается шесть раз), однако дончане в 14 играх с крупным счетом обыгрывали луганчан.

Луганчане всегда создают много проблем нашей команде. Если не будем внимательными, могут возникнуть непредвиденные сюрпризы. Мы не должны этого допустить.

Вне чемпионата соперники встречались только один раз. В финале Кубка Украины 2015/16 «Шахтер» обыграл «Зарю» 2:0. На поле луганчан ранее состоялось 15 поединков: +14=0−1, голы 45:8.

«Шахтер» играет хорошо, быстрые атаки, все у них в высоком темпе. Но нужно пытаться останавливать их. Мы работаем в обычном режиме. Посмотрим, может что-то еще поменяется.

Голевая серия «Шахтера» в чемпионате длится с 28 августа 2015 года и насчитывает уже 42 поединка, в которых забито 113 мячей. «Заря» забивает в восьми подряд матчах чемпионата, с ноября 2016-го.

СТАТИСТИКА

«Заря» — «Шахтер».

Всего сыгран 31 матч: 4 победы «Зари», 0 ничьих, 27 побед «Шахтера»,

общий счет 16:82.

В Запорожье сыграно четыре матча: три победы «Шахтера», одна победа «Зари», общий счет 5:14.

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

30.10.2015. Чемпионат Украины

«Заря» — «Шахтер» 1:7.

15.05.2016. Чемпионат Украины

«Шахтер» — «Заря» 2:3.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У «Зари» по сложившейся нехорошей традиции точно не сыграют арендованные у «Шахтера» футболисты, поэтому на оптимальный стартовый состав от Вернидуба можно не рассчитывать. Однако, скорее всего, на поле можно будет увидеть — Сухоцкого, Форстера, Чечера и Опанасенко (в защите слева направо). Харатин и Чайковский закроют опорную зону, Калитвинцев и Паулиньо с флангов будут разгонять атаки луганчан, а Любенович сыграет под нападающим Бонавентуре.

Паулу Фонсека доверит место в центре обороны Кучеру и Ракицкому, а фланги Исмаили и Срне. Степаненко и Коваленко будут действовать в середине поля, чуть ближе к атаке расположится Тайсон. Бернард прекрасно взаимодействует с Тайсоном и играет традиционно слева, Марлос справа. Бланко Лещук пользуется доверием со стороны тренеров и считается основным форвардом «Шахтера».