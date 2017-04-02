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2 апреля 2017, 11:30 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Хиддинк отказал «Лестеру»

Голландский тренер Гуус Хиддинк заявил, что отказался от работы с «Лестером» после увольнения Клаудио Раньери.

«Если быть точным, то я не разговаривал напрямую с «Лестером». Они спросили меня не прямо, а косвенно, но я сказал нет. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы вам не попробовать его помощника. Шекспир знает клуб, знает игроков. Назначьте его и увидите, что произойдет, — сказал я. К счастью, я оказался прав, — цитирует голландца Sunday Times.

Лестер
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