Хиддинк отказал «Лестеру»

«Если быть точным, то я не разговаривал напрямую с «Лестером». Они спросили меня не прямо, а косвенно, но я сказал нет. Если вы решили уволить Раньери, то почему бы вам не попробовать его помощника. Шекспир знает клуб, знает игроков. Назначьте его и увидите, что произойдет, — сказал я. К счастью, я оказался прав, — цитирует голландца Sunday Times.