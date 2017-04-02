Как Brexit повлияет на европейский футбол: цифры, деньги, факты

В прошлую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о начале процедуры выхода из Евросоюза. В конце июня в стране прошёл референдум, на котором британцы решили покинуть ЕС. По подсчётам политологов, этот процесс займёт от двух до семи лет, в течение которых нынешние соглашения между Великобританией и Евросоюзом ещё будут оставаться в силе.

325 футболистов могут потерять работу

172 футболиста с гражданством ЕС играют в АПЛ, ещё 153 — в Чемпионшипе. Вскоре у всех этих игроков, сейчас автоматически получающих право работать на территории Великобритании, могут возникнуть проблемы с визой.



Дело в том, что для легионеров не из ЕС действуют правила, касающиеся выступления за свою национальную сборную. Если сборная футболиста входит в топ-10 рейтинга ФИФА (на момент написания текста там находятся Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Уругвай), он должен принять участие в 30% матчей национальной команды в течение последних двух лет. С 11-го по 20-е место — в 45%, с 21-го по 30-е место — в 60% и с 31-го по 50-е место — в 75% матчей. Обойти это правило можно лишь в том случае, если клуб, подающий запрос в лигу, сможет убедить её в том, что игрок, не играющий за сборную, безумно перспективный и добавит АПЛ зрелищности. Сделать это удаётся очень редко.



Приведём пример. Лучший бомбардир миланского «Интера» Мауро Икарди имеет два гражданства: аргентинское и итальянское. Форвард не играет за сборную Аргентины из-за конфликта с тренером и Лионелем Месси, но пока сможет перейти этим летом в интересующийся им лондонский «Арсенал» благодаря паспорту ЕС. После полного «брексита» разрешение на работу в Англии Икарди вряд ли получит.



А звезда «Челси» и лучший опорник 2016 года Н’Голо Канте тоже не смог бы переехать в Англию, потому что до перехода в «Лестер» не вызывался в сборную Франции. То же самое произойдёт и с британскими футболистами в Европе. Так, основному вратарю сборной Англии Джо Харту пришлось бы искать варианты на родине, поскольку в лимит итальянского «Торино» он просто не вписался бы. Валлийский футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл также будет считаться легионером в Примере.

€ 6,4 млрд под угрозой

В январе этого года крупнейшая аудиторская компания Deloitte опубликовала исследование о доходах футбольных клубов в сезоне-2015/16. В топ-20 самых прибыльных оказались сразу 8 английских команд, которые совокупно заработали € 3,18 млрд. Главная статья их дохода — права на телетрансляции. В 2015-м АПЛ продала компаниям Sky и BT Sport телеправа на три года за € 6,4 млрд, почти удвоив эту сумму по сравнению с 2013-м.



После Brexit английские клубы могут получить намного меньше денег. Чем быстрее приближается выход Великобритании из ЕС, тем сильнее падает курс фунта стерлингов. Зарплаты станут меньше и опустятся до уровня других европейских лиг. АПЛ потеряет звёзд и станет менее привлекательной для телетрансляторов, и это скажется на клубных доходах.

Виртуальная реальность

Создатели самого популярного футбольного менеджера для компьютеров FM 2017 предусмотрели Brexit в игре. В период с 2019 до 2027 года игрового времени игрокам придёт оповещение о выходе Великобритании из ЕС. Симуляция Brexit может пойти по одному из трёх сценариев.



В случае лёгкого Brexit британцы подписывают с ЕС специальные соглашения, после которых в игре ничего не изменится. После среднего Brexit футболисты не из Британии получают особые права, которые облегчают получение разрешения на работу. Жёсткий Brexit означает, что большинство легионеров покинут АПЛ, а бюджеты клубов резко сократятся.

«Трамп, Brexit, теперь — Раньери». Что говорят в Европе

«Для меня за последние два года случилось несколько странных вещей: Brexit, Трамп, теперь — отставка Раньери», — признался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.



«Меня взволновал Brexit, даже шокировал, — говорит коллега Клоппа из лондонского “Арсенала” Арсен Венгер. — Зарплаты слегка снизятся, и градус конкуренции, к примеру с Германией, повысится. Но это один из рисков, связанных с работой, и он меня волнует меньше. У Англии всё равно хорошее финансовое подспорье. Разница в толщине кошельков снова проявится в этом году. Но я считаю, есть чрезвычайно важные вопросы, на которые должны быть даны ответы в долгосрочной перспективе. Тот способ, которым Англия покидает Евросоюз, повлияет на будущее Премьер-лиги. Если лига станет менее привлекательной, телетрансляторы будут предлагать меньше денег за телеправа, доходы клубов упадут — и это скажется на АПЛ. В этом-то и сокрыта главная опасность».



«Наибольшее беспокойство вызывает то, что может последовать эффект домино», — сказал защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Итальянцу можно верить — он получил степень магистра экономики в Университете Турина.



«Что такое Brexit? Наверное, танец в НБА», — заявил нападающий «Манчестер Сити» Нолито ещё до переезда в Англию. Что ж, неудивительно, почему британские медиа пишут о возможном возвращении испанца в родной чемпионат.