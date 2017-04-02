«Акжайык» — «Атырау» 2:2 (0:0)

Голы: Обшивач 57 (0:1), Сапанов 64 (1:1), Аренас Дельгадо 70 (2:1), Максимович с пенальти 88 (2:2)

Предупреждения: Шабаев 34, Толебаев 84 — Маров 30, Родич 45+1, Джокич 60

«Акжайык»: Толебаев, Говедарица, Ортиз, Николич, Одибе, Изу, Рубио (Аренас Дельгадо 62), Валиуллин (Омаров 90+5), Шабанов, Сапанов (к), Сергиенко (Ерсалимов 51)

Резерв: Удалов, Антипов, Чулагов, Тапалов, Заречный, Макаев

«Атырау»: Нарзикулов (к), Джокич, Двалишвили, Лобжанидзе, Родич (Максимович 46), Саломов, Обшивач, Эсатов (Коробов 41), Маров (Ли 73), Хайруллин, Чичулин

Резерв: Пасеченко, Мажитов, Нурыбеков, Абдрахманов, Кайраллиев, Сулей

Судьи: Абдуллаев (Каратау), Попов, Тасыбаев (оба — Павлодар)

1 апреля. Уральск. Стадион «Акжайык». 3 000 зрителей.



В матче четвертого тура Премьер-Лиги уральский «Акжайык» разошелся миром с «Атырау» — 2:2.



«Жайык дерби» началось с переменных атак обеих команд. Впрочем, на поле проходила равная борьба, соперники нащупывали слабые стороны друг друга. Однако первый опасный момент создали все же хозяева. После выброса мяча из аута последовал удар по воротам Нарзикулова — не точно. В следующем эпизоде уже стоппер уральцев Майкл Одибе грубо ошибся, отдав пас на выбегавшего Алексея Марова, тот сразу же отыгрался на коротке с Хайруллиным, который вывел Саломова на ударную позицию. Узбекский полузащитник пробил издали — чуть мимо. В одной из контратак на ударную позицию выходил нападающий «Акжайыка» Изу Азука, завершивший атаку ударом выше ворот.



По первому тайму было очевидно, что «нефтяники» в этой игре делали акцент на дальние удары. Так, после хорошей комбинации атыраусцев все тот же Саломов проверил на бдительность Толебаева, пробив из-за пределов штрафной площади. Опять мимо. В ином эпизоде Чичулин слету хорошо приложился по мячу, но голкипер уральцев оказался на месте. Несколькими минутами ранее после подачи со штрафного удара в исполнении Хайруллина защитник «бело-зеленых» Уча Лобжанидзе ударил «кожаный снаряд» головой, но снова мяч упорно не летел в ворота, не попадая даже в створ.



По истечению получаса игры хозяева подавали два подряд угловых удара. Безуспешно — верх «снимали» оборонники «Атырау». Стоит отметить, что обе команды играли с тактикой мелкого фола, что привело к травме защитника Эсатова, которого заменил Коробов. Это объясняется еще тем, что до завершения первой половины матча в составе уральцев успели схлопотать «горчичник» Шабаев, а у атыраусцев — Маров и Родич. Первый тайм закончился нулевой ничьей, тем самым дав пищу для размышления тренерам команд — Масудову и Вуличу. Второй не стал рисковать, оставив Родича на поле, который имел одну желтую карточку и выпустил на его место сербского полузащитника Новицу Максимовича, вышедший для того, чтобы составить пару опорников с одиноким Джокичем. И с выходом Максимовича, как признался позже на послематчевой пресс-конференции наставник гостей, игра «нефтяников» поменялась в лучшую сторону.



Тем не менее, справедливости ради стоит подчеркнуть, что начало второго тайма осталось за уральцами. Они овладели инициативой и начали больше держать мяч, что привело к позиционной атаке хозяев поля, который ударом головой завершал Изу — тщетно. Спустя некоторое время огрызнулись «нефтяники», которые подавали опасный штрафной удар в исполнении Максимовича и заработали первый «корнер» за матч. После не совсем удачного розыгрыша углового «Атырау» продолжал давить на соперника, организовывая различные подходы. В одном из таких выпадов в центре поля хозяева грубо нарушили правила на Хайруллине, откуда Максимович принялся подавать штрафной удар. Болельщики «бело-зеленых», специально приехавшие в Уральск, начали скандировать «Сейчас будет гол!», как-будто бы зная что произойдет через несколько минут. Максимович подал точно в голову Обшивача — 0:1. Гости вышли вперед.



«Акжайык» был не согласен с таким развитием событий и подчувствовав поддержку родных трибун ожидаемо ринулся вперед. Масудов освежает игру своей команды, выпустив Ерсалимова и Дельгадо Аренаса и гол не заставил себя долго ждать. Уральцы быстро отыгрались, ответив похожим голом: розыгрыш с углового, навес во вратарскую прямо в голову Сапанову — счет равный 1:1. Поймавшие кураж западно-казахстанцы продолжили натиск в ворота Нарзикулова и очень скоро были награждены за свое старание. На половине поля уральцев Джокич сделал неудобный пас верхом на левый фланг в сторону Коробова, который едва сохранив мяч на поле, также отпасовал не совсем удачно назад на Нарзикулова. Жасур не стал рисковать и выбил мяч за боковую, но гости не успели перестроиться, когда уральцы быстро разыграли мяч из аута. Ни кем не прикрытый Аренас оказался в штрафной площади и ударом с левой ноги, засадил мяч в дальнюю девятку — 2:1.



«Нефтяникам» было терять нечего и они всеми силами пошли вперед, в результате чего после конструктивных атак на ударные позиции выходили Двалишвили и Чичулин, первый пробил выше, второй — мимо.



Под занавес матча гости все же добились своего, вынудив соперника сфолить в собственной штрафной. После подачи с углового Говедарица лежа ударил Чичулина в живот, Абдуллаев указал на точку. Максимович бьет низом в левый от вратаря угол и сравнивает счет в матче — 2:2. В компенсированное время у Двалишвили был отличный момент, чтобы вывести свою команду вперед, однако он пробил прямо в руки вратаря.