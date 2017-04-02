Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29283626/
2 апреля 2017, 10:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Воспитанники академии «Кайрата» выступили на турнире «Hopes Cup»

Воспитанники академии «Кайрата» завершили выступление на международном турнире «Hopes Cup» в городе Сочи.

Воспитанники академии <span class=error>Кайрата</span> завершили выступление на международном турнире Hopes Cup в городе Сочи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Юные футболисты 2006 года рождения обыграли сверстников из «Ростова» — 2:1. Голы забили Алихан Исраилов и Аруп Саутов. В своем следующем матче, алматинцы поборолись за 5 место, где вновь одержали победу — теперь уже над клубом «Севастополь» — 2:1 по пенальти.

Воспитанники же 2005 года рождения, в полуфинале турнира встретились с игроками футбольного клуба «Краснодар». Россияне оказались сильнее — 1:3, за алматинскую команду голом отметился Арсен Турусбаев.

Таким образом, обе команды академии «Кайрата» завершили свое выступление на турнире в Сочи. Напомним, что главными тренерами команд являются Артем Гавриленко (2005 год) и Дмитрий Юрков (2006 год).

Также в аэропорту Алматы, юных футболистов встречали родители и друзья.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Почему Уорд снова захотел биться с Головкиным?

«Astana Arlans» со счетом 1:4 уступил «Uzbek Tigers» в WSB

Трансляция матча WSB «Uzbek Tigers» - «Astana Arlans»