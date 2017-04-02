Воспитанники академии «Кайрата» выступили на турнире «Hopes Cup»

Юные футболисты 2006 года рождения обыграли сверстников из «Ростова» — 2:1. Голы забили Алихан Исраилов и Аруп Саутов. В своем следующем матче, алматинцы поборолись за 5 место, где вновь одержали победу — теперь уже над клубом «Севастополь» — 2:1 по пенальти.



Воспитанники же 2005 года рождения, в полуфинале турнира встретились с игроками футбольного клуба «Краснодар». Россияне оказались сильнее — 1:3, за алматинскую команду голом отметился Арсен Турусбаев.



Таким образом, обе команды академии «Кайрата» завершили свое выступление на турнире в Сочи. Напомним, что главными тренерами команд являются Артем Гавриленко (2005 год) и Дмитрий Юрков (2006 год).



Также в аэропорту Алматы, юных футболистов встречали родители и друзья.