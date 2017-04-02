Воспитанники академии «Кайрата» выступили на турнире «Hopes Cup»
Воспитанники академии «Кайрата» завершили выступление на международном турнире «Hopes Cup» в городе Сочи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Юные футболисты 2006 года рождения обыграли сверстников из «Ростова» — 2:1. Голы забили Алихан Исраилов и Аруп Саутов. В своем следующем матче, алматинцы поборолись за 5 место, где вновь одержали победу — теперь уже над клубом «Севастополь» — 2:1 по пенальти.
Воспитанники же 2005 года рождения, в полуфинале турнира встретились с игроками футбольного клуба «Краснодар». Россияне оказались сильнее — 1:3, за алматинскую команду голом отметился Арсен Турусбаев.
Таким образом, обе команды академии «Кайрата» завершили свое выступление на турнире в Сочи. Напомним, что главными тренерами команд являются Артем Гавриленко (2005 год) и Дмитрий Юрков (2006 год).
Также в аэропорту Алматы, юных футболистов встречали родители и друзья.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter