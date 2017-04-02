Минское «Динамо» разгромило «Днепр», футболисты БАТЭ не смогли обыграть «Гомель» в первом туре чемпионата Беларуси

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Действующие чемпионы страны сразу пошли в атаку. И уже на 3-й минуте защитник «Гомеля» Михаил Пыско срезал мяч в собственные ворота. Борисовчане продолжали атаковать, но забить второй гол никак не удавалось. Во втором тайме хозяева стали действовать более агрессивно и на 84-й минуте Евгений Барсуков сравнял результат — 1:1. Воодушевленные успехом гомельчане продолжали атаковать и имели несколько возможностей вырвать победу, однако мяч в цель больше не попал. Футболисты «Гомеля» вернулись в высшую лигу после годичного перерыва, выиграв турнир в первой лиге.

Крупной виктории добились футболисты минского «Динамо», разгромившие в Могилеве местный «Днепр», который вернулся в элиту после двухгодичного перерыва — 3:0. Подопечные Сергея Боровского вышли вперед на 16-й минуте встречи после эффектного дальнего «выстрела» Александра Нойока. После перерыва гости в течение семи минут еще дважды поразили ворота могилевчан — отличились Артем Быков (67) и Владимир Хващинский (74).

Солигорский «Шахтер» минимально обыграл в гостях «Городею» благодаря голу с пенальти Сергея Хижниченко. В Новополоцке футболисты «Слуцка» также выиграли у «Нафтана» в результате точного удара с 11-метровой отметки, который нанес Дмитрий Юсов.

Футболисты «Шахтера» и «Слуцка» добились гостевых побед на старте чемпионата БеларусиФутболисты солигорского «Шахтера» и «Слуцка» одержали выездные виктории с одинаковым счетом 1:0 в первом туре 27-го чемпионата Беларуси.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» у себя дома принимало «Ислочь» (Минский район) и вырвало победу в самой концовке игры. В этой встрече счет был открыт на 2-й минуте после точного удара опытного новобранца гостей Геннадия Близнюка. В начале второй половины армянский легионер жодинцев Камо Оганесян восстановил равновесие, а на 90-й минуте Александр Макась принес волевую викторию хозяевам — 2:1.

Стартовая встреча нового чемпионата страны, в которой ФК «Минск» принимал на своем поле брестское «Динамо», завершилась вничью — 2:2. В этом матче был забит первый гол 27-го национального первенства, автором которого стал форвард брестчан Дмитрий Мозолевский.

Игровая программа первого тура завершится сегодня — столичные «Крумкачы» на поле ФК «Минск» примут гостей из «Витебска», в Гродно местный «Неман» сыграет с мозырской «Славией».