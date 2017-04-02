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2 апреля 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Юрий Пунтус: Через игру докажем, что нынешний состав «Славии» сильнее прошлогоднего

В пятницу, 31 марта, на торжественной встрече с болельщиками «Славии» во Дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ» главный тренер мозырского клуба Юрий Пунтус рассказал о планах на сезон-2017, а также поведал о причинах расставания с капитаном Николаем Романюком, защитником Папуной Мосемгвдлишвили и нападающим Андреем Воронковым.

В пятницу 31 марта на торжественной встрече с болельщиками <span class=error>Славии</span> во Дворце культуры ОАО <span class=error>Мозырский</span> <span class=error>НПЗ</span> главный тренер <span class=error>мозырского</span> клуба Юрий <span class=error>Пунтус</span> рассказал о планах на сезон-2017 а также поведал о причинах расставания с капитаном Николаем <span class=error>Романюком</span> защитником <span class=error>Папуной</span> Мосемгвдлишвили и нападающим Андреем <span class=error>Воронковым</span>. Увеличить
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«Я по натуре максималист. И в прошлом году хотел быть не на десятом месте, но получилось, как получилось. В нынешнем сезоне настраиваю ребят, что пора нам “пошуметь”. Будем стараться в каждом матче добиваться побед. Всех, кого хотел видеть в составе, сегодня с нами. Есть ли у “Славии” уязвимые места, ответит только игра. Очень хочу верить, что ребята, которые сейчас защищают цвета клуба, не подведут. Буду думать, что сейчас у нас везде броня. Через игру докажем, что однозначно нынешний состав сильнее прошлогоднего. Хочется, чтобы наш уютный стадион “Юность” наполнялся максимально, и поддерживал нас. Обещаем сделать все, чтобы доставить удовольствие болельщикам в первом домашнем матче, и он стал бы таким запалом на весь сезон», — сказал Пунтус.

Об экс-капитане «Славии» Николае Романюке.

«Почему не продлили контракт с капитаном Николаем Романюком? Было желание и у него, и у меня, чтобы Николай остался в клубе. Те просьбы финансовые, которые он задал, к сожалению, не нашли понимания. Не сошлись в цифрах, не буду их озвучивать. Параллельно у него еще было предложение от “Городеи”, и когда мы не смогли посоревноваться с ними в зарплате, он выбрал в первую очередь, думая о семье, наверное, деньги, а не патриотизм родного клуба».

Об экс-защитнике «Славии» Папуне Мосемгвдлишвили.

«Почему решили расстаться с Папуной Мосемгвдлишвили? Это спортивный принцип. Буду думать, что этот сезон покажет, что ребята, которые пришли ему на смену, сильнее».

Об экс-форварде «Славии» Андрее Воронкове.

«То время, которое Андрей Воронков провел в “Славии”, было не лучшим. Все-таки его имя звучало громче, когда, наверное, он был моложе и до травмы. Учитывая его опыт, потенциал и принадлежность к Мозырю, я все делал, чтобы помочь ему вернуться на тот прежний уровень. К сожалению, это время моего терпения он использовал до того момента, когда опять же ему поступило финансово лучшее предложение. Если честно, я обижен на Воронкова. В какой-то мере я был слишком добр к нему».

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