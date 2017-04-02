Владимир Бережков: Ждем передачу от Министерства информации

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Назовите причину вашего ухода из БФФ.

Их несколько. Уход планировался еще в декабре, когда мы с Сергеем Николаевичем Румасом обсудили условия создания компании, бизнес-проекта, который будет заниматься телетрансляциями. Решили, что выйду из штата БФФ, когда конференция примет решение о создании телеканала и будет зарегистрировано предприятие, которое сможет вести хозяйственную деятельность.

Но это следствие, а я спросил про причину.

Как точно заметил недавно в материале «Прессбола» Сергей Юрьевич Новиков, у меня есть право хранить молчание.

И все же причина?

Всей правды сказать не могу, ну не имею морального права. А плясать вокруг полуправды… Впрочем, честно и понятийно обозначил одну из весомых причин в заявлении об уходе, поданном в декабре, на следующий день после закрытия сезона. Я не справился с задачей повысить посещаемость матчей чемпионата. Убежден, что мерилом любой работы может служить только результат. Декларировал, взялся, не справился — уходи.



Еще одна причина — нужно давать дорогу молодым. Все позитивное, что было за время моей работы в БФФ, достигнуто благодаря командным действиям. В департаменте маркетинга немало профессионалов, все хорошие, перспективные ребята, они должны продвигаться по службе, иметь ротацию, проявлять инициативу. Со всеми остались хорошие отношения. Всех благодарю за совместный труд.



Кроме того, понятно, что заниматься таким телевизионным проектом на аутсорсинге — это любительство, ущербное совместительство. Не получится ни там, ни там. Поэтому я благодарен председателю БФФ и другим учредителям «Своего футбола» в лице Всеволода Майорова и Александра Корниенко за доверие и поддержку.

Фактически ваше рабочее место останется там же — в Доме футбола?

На данный момент — да.

В какой стадии ваш новый проект?

Сейчас мяч на стороне Министерства информации, мы активно взаимодействуем с различными директивными органами с целью получения регистрации и лицензии СМИ. Вопрос этот крайне непростой.

Как ваш канал будет взаимодействовать с «Беларусь 5»?

Несмотря на наличие некоторых творческих трений, БФФ и БГТРК связывает многолетнее партнерство, скрепленное реальными делами и юридическими документами. Тем не менее федерации, футбольным клубам, специалистам, маркетологам и болельщикам в разных уголках страны хотелось бы видеть на телевизионных экранах больше живого спорта вообще и футбола в частности — спрос значительно превышает предложение.



Казалось бы, самый простой способ — предоставить весь контент БГТРК в лице «Беларусь 5», однако есть четкое представление: «Беларусь 5» в современной концепции физически и политически не готов транслировать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу не только в прямом эфире, но и в записи. Это обусловлено государственными задачами, которые выполняет канал. Трансляции хоккея, тенниса, баскетбола, биатлона, мировых и олимпийских соревнований не оставляют в сетке вещания достаточно времени на белорусский футбол. Максимум, на что традиционно идет «Беларусь 5» — это соглашение на действующих ныне условиях, то есть два матча тура. Остальные шесть матчей тура, не говоря уже о первой лиге, женском чемпионате, болельщик в Мозыре, Новополоцке, Могилеве и других городах, таким образом, увидеть не в состоянии.



А здесь еще форс-мажоры, «Славянский базар», государственные праздники, на которые отвлекаются все ресурсы БТ, и тогда тур проходит вообще без телевизора. Типичный случай ждет нас в середине апреля, на Пасху. Поэтому для белорусского футбола нужна своя отдельная телевизионная платформа. Например, в соседней России около 20 крупных федеральных спортивных телеканалов, 5 из них чисто футбольные; на Украине — 7 (2); в Польше — несколько десятков, не говоря уже о странах Центральной и Северной Америки, где телевизионные спортивные площадки исчисляются сотнями.

Не идет ли здесь речь о создании дополнительной конкуренции «Беларусь 5» в борьбе за аудиторию?

Ни в коем случае. Во-первых, контенты двух каналов «Сетанты» и «Беларусь 5» никак не пересекаются. Во-вторых, мы не создаем третий канал «Сетанты» — под телеплатформу БФФ привлекается основной контент уже размещенного в кабельных сетях операторов канала «Сетанта +». Утвержденный исполкомом бизнес-план предусматривает развитие концепции гибридного канала под известным и адаптированным в Беларуси девизом «Не вместо, а вместе!» Для этого создано юридическое лицо ООО «Свой футбол», основными учредителями которого выступили БФФ и ЗАО «Белсетанта». Новая компания кредитуется по программе малого и среднего бизнеса и на основе бизнес-плана без бюджетных и иных привлеченных государственных средств планирует наладить футбольное телепроизводство. А сотрудничество с государственным телевидением в лице «Беларусь 5» является неотъемлемой и существенной частью бизнес-плана ООО «Свой футбол».

Договорные условия БГТРК с БФФ при этом никак не меняются?

Нет. «Беларусь 5» ничего не теряет, приобретая при этом партнера, который потенциально способен оказать существенную помощь в производстве качественной футбольной телекартинки. «Беларусь 5» по-прежнему сможет транслировать любой футбольный матч, находящийся под юрисдикцией БФФ. Более того, аффилированная компания «Свой футбол» на договорных условиях, бесплатно, сможет предоставить «Беларусь 5» свои трансляции. То есть, «Свой футбол» и «Беларусь 5» будут находиться в постоянном взаимодействии, договариваться на некоммерческой, партнерской, товарищеской основе по принципам взаимовыручки. Первостепенная задача БФФ — распространить футбол как можно шире, сделать его популярным, ликвидным продуктом.



Для этих целей впервые разработан и принят исполкомом БФФ объемный регламент по маркетингу и коммуникациям, создающий новые технические и коммерческие условия для телевидения. В феврале с участием представителей БГТРК при партнерстве компаний «Спорт ТиВи» и «Белтелеком» БФФ провела инспекцию всех стадионов высшей лиги с целью выработки и применения новых требований к организации трансляций: места для размещения камер, оборудования, обязательное наличие ВОЛС — интернет на скорости 10 Мб/с исходящего трафика.

В этом сезоне идея с разбивкой матчей тура на четыре дня — с пятницы по понедельник — так и осталась идеей…

В следующем году календарь чемпионата будет составлен таким образом, чтобы матчи не накладывались один на другой и могли быть показаны в прямом эфире. Для этого в условиях нынешнего формата высшей лиги вырабатываются восемь тайм-слотов. Например: по одному в пятницу и понедельник (18.00), по три в субботу и воскресенье (13.00, 16.00 и 18.00), итого каждый тур в четыре дня. Таким образом, единый подрядчик двумя ПТС плюс БГТРК охватывают весь тур, который без накладок в прямом эфире может посмотреть каждый человек, а потенциально продаваемое рекламное время увеличивается в разы до максимального.

Как будете жить, когда закончатся кредитные ресурсы?

Основным источником доходов футбольных клубов, лиг и ассоциаций во всем мире является телевизионная деятельность — продажа прав на трансляции, телепроизводство, реклама и партнерство на той же основе. Европейские футбольные клубы не только окупают высокие расходы, но еще и неплохо зарабатывают. Во многих западных клубах важную статью доходов от 20 до 50 процентов получают от телевизионных трансляций («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» даже имеют собственные телеканалы). Продажа прав на телевизионные трансляции стала ключевым источником дохода футбольных клубов за последние десятилетия. Конвергенция телекоммуникаций и трансляций изменила медиа-ландшафт, повысив конкуренцию и распределив зрителей по телеканалам. По данным отдела KPMG Football Benchmark стоимость прав на трансляции чемпионатов стран «Большой пятерки» следующая: английской премьер-лиги — 2359 млн. евро за сезон; испанской Ла Лиги — 983 млн. евро за сезон; итальянской серии «А» — 945 млн. евро за сезон; немецкой бундеслиги — 628 млн. евро за сезон; французской Лиги 1 — 727 млн. евро за сезон.



Будет развиваться белорусский футбол, и канал не обидят. Скажем так, еще до старта вещания у нас уже наметился серьезный партнер показа.



И еще раз хочу успокоить скептиков: девиз «не вместо, а вместе» касается всей философии канала. Мы не станем замещать рейтинговый контент, например, бундеслигу или серию «А» белорусским чемпионатом. Найдем способы уместного доброго соседства.

Права на матчи под эгидой БФФ для БГТРК остаются бесплатными?

Да. Вместе с тем, клубы с появлением нового канала станут зарабатывать больше — за счет увеличения стоимости спонсорских пакетов, рекламы, размещаемой на стадионах и форме участников матчей. Яркий пример — КХЛ: до появления канала КХЛ-ТВ реклама на бортах и льду стоила в пять раз меньше, по сравнению с началом трансляций всех хоккейных матчей по телевидению. То есть, в новом канале заинтересованы не только зрители, но и клубы, сам футбол.



Проект позволит иметь гарантированный сигнал с любого матча не только чемпионата страны, но и еврокубков. В данном случае параллельные важные события не помешают футболу. Взаимодействие каналов может стать драйвером капитализации белорусского футбола. Ведь даже в Англии футбол показывает не только «Sky», но и «British Telecom», которому тоже досталась определенная доля топовых поединков.



Появление чемпионата в HD-качестве, безусловно, сыграет на руку клубам. Это более широкие рекламные возможности для спонсоров и дополнительная база зрителей. Для футбола это будет возможностью завоевать новую аудиторию в регионах, где люди получат возможность посмотреть все матчи своего клуба в хорошем качестве. Главное преимущество здесь в том, что будет доступ к выездным матчам, которые сейчас доступны только в интернете, и то не всегда. За эти трансляции ухватятся все, кто хочет продвинуть свои товары и услуги в регионах.



Проект БФФ — хороший актив, использование которого может не ограничиваться футболом. Есть и другие виды спорта, которые заинтересованы в производстве собственного сигнала, но не могут попасть в сетку вещания «Беларусь 5». Здесь также главенствует принцип «Не вместо, а вместе!». Конкуренция между двумя каналами в потенциале может возникнуть разве что в творческом плане, что пойдет лишь на пользу всем.

Владимир ПИРОГ