Владимир Бережков: Ждем передачу от Министерства информации
В субботу стартовал 27-й чемпионат Беларуси по футболу, который планировался к показу в полном объеме не только в интернете, но и на телевизионных экранах, причем в
HD-качестве. Однако вначале сроки выхода футбольного канала БФФ передвинулись на «5−6-й туры», а затем новоиспеченный директор аффилированной с ассоциацией компании «Свой футбол» передвинул срок открытия едва ли не на второй круг. Им стал Владимир Бережков, 31 марта по соглашению сторон покинувший должность директора департамента маркетинга и коммуникаций БФФ, и поговорил c pressball.by уже в новом статусе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Назовите причину вашего ухода из БФФ.
Их несколько. Уход планировался еще в декабре, когда мы с Сергеем Николаевичем Румасом обсудили условия создания компании,
Но это следствие, а я спросил про причину.
Как точно заметил недавно в материале «Прессбола» Сергей Юрьевич Новиков, у меня есть право хранить молчание.
И все же причина?
Всей правды сказать не могу, ну не имею морального права. А плясать вокруг полуправды… Впрочем, честно и понятийно обозначил одну из весомых причин в заявлении об уходе, поданном в декабре, на следующий день после закрытия сезона. Я не справился с задачей повысить посещаемость матчей чемпионата. Убежден, что мерилом любой работы может служить только результат. Декларировал, взялся, не справился — уходи.
Еще одна причина — нужно давать дорогу молодым. Все позитивное, что было за время моей работы в БФФ, достигнуто благодаря командным действиям. В департаменте маркетинга немало профессионалов, все хорошие, перспективные ребята, они должны продвигаться по службе, иметь ротацию, проявлять инициативу. Со всеми остались хорошие отношения. Всех благодарю за совместный труд.
Кроме того, понятно, что заниматься таким телевизионным проектом на аутсорсинге — это любительство, ущербное совместительство. Не получится ни там, ни там. Поэтому я благодарен председателю БФФ и другим учредителям «Своего футбола» в лице Всеволода Майорова и Александра Корниенко за доверие и поддержку.
Фактически ваше рабочее место останется там же — в Доме футбола?
На данный момент — да.
В какой стадии ваш новый проект?
Сейчас мяч на стороне Министерства информации, мы активно взаимодействуем с различными директивными органами с целью получения регистрации и лицензии СМИ. Вопрос этот крайне непростой.
Как ваш канал будет взаимодействовать с «Беларусь 5»?
Несмотря на наличие некоторых творческих трений, БФФ и БГТРК связывает многолетнее партнерство, скрепленное реальными делами и юридическими документами. Тем не менее федерации, футбольным клубам, специалистам, маркетологам и болельщикам в разных уголках страны хотелось бы видеть на телевизионных экранах больше живого спорта вообще и футбола в частности — спрос значительно превышает предложение.
Казалось бы, самый простой способ — предоставить весь контент БГТРК в лице «Беларусь 5», однако есть четкое представление: «Беларусь 5» в современной концепции физически и политически не готов транслировать все матчи высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу не только в прямом эфире, но и в записи. Это обусловлено государственными задачами, которые выполняет канал. Трансляции хоккея, тенниса, баскетбола, биатлона, мировых и олимпийских соревнований не оставляют в сетке вещания достаточно времени на белорусский футбол. Максимум, на что традиционно идет «Беларусь 5» — это соглашение на действующих ныне условиях, то есть два матча тура. Остальные шесть матчей тура, не говоря уже о первой лиге, женском чемпионате, болельщик в Мозыре, Новополоцке, Могилеве и других городах, таким образом, увидеть не в состоянии.
А здесь еще
Не идет ли здесь речь о создании дополнительной конкуренции «Беларусь 5» в борьбе за аудиторию?
Ни в коем случае.
Договорные условия БГТРК с БФФ при этом никак не меняются?
Нет. «Беларусь 5» ничего не теряет, приобретая при этом партнера, который потенциально способен оказать существенную помощь в производстве качественной футбольной телекартинки. «Беларусь 5»
Для этих целей впервые разработан и принят исполкомом БФФ объемный регламент по маркетингу и коммуникациям, создающий новые технические и коммерческие условия для телевидения. В феврале с участием представителей БГТРК при партнерстве компаний «Спорт ТиВи» и «Белтелеком» БФФ провела инспекцию всех стадионов высшей лиги с целью выработки и применения новых требований к организации трансляций: места для размещения камер, оборудования, обязательное наличие ВОЛС — интернет на скорости 10 Мб/с исходящего трафика.
В этом сезоне идея с разбивкой матчей тура на четыре дня — с пятницы по понедельник — так и осталась идеей…
В следующем году календарь чемпионата будет составлен таким образом, чтобы матчи не накладывались один на другой и могли быть показаны в прямом эфире. Для этого в условиях нынешнего формата высшей лиги вырабатываются восемь
Как будете жить, когда закончатся кредитные ресурсы?
Основным источником доходов футбольных клубов, лиг и ассоциаций во всем мире является телевизионная деятельность — продажа прав на трансляции, телепроизводство, реклама и партнерство на той же основе. Европейские футбольные клубы не только окупают высокие расходы, но еще и неплохо зарабатывают. Во многих западных клубах важную статью доходов от 20 до 50 процентов получают от телевизионных трансляций («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» даже имеют собственные телеканалы). Продажа прав на телевизионные трансляции стала ключевым источником дохода футбольных клубов за последние десятилетия. Конвергенция телекоммуникаций и трансляций изменила
Будет развиваться белорусский футбол, и канал не обидят. Скажем так, еще до старта вещания у нас уже наметился серьезный партнер показа.
И еще раз хочу успокоить скептиков: девиз «не вместо, а вместе» касается всей философии канала. Мы не станем замещать рейтинговый контент, например, бундеслигу или серию «А» белорусским чемпионатом. Найдем способы уместного доброго соседства.
Права на матчи под эгидой БФФ для БГТРК остаются бесплатными?
Да. Вместе с тем, клубы с появлением нового канала станут зарабатывать больше — за счет увеличения стоимости спонсорских пакетов, рекламы, размещаемой на стадионах и форме участников матчей. Яркий пример — КХЛ: до появления канала
Проект позволит иметь гарантированный сигнал с любого матча не только чемпионата страны, но и еврокубков. В данном случае параллельные важные события не помешают футболу. Взаимодействие каналов может стать драйвером капитализации белорусского футбола. Ведь даже в Англии футбол показывает не только «Sky», но и «British Telecom», которому тоже досталась определенная доля топовых поединков.
Появление чемпионата в
Проект БФФ — хороший актив, использование которого может не ограничиваться футболом. Есть и другие виды спорта, которые заинтересованы в производстве собственного сигнала, но не могут попасть в сетку вещания «Беларусь 5». Здесь также главенствует принцип «Не вместо, а вместе!». Конкуренция между двумя каналами в потенциале может возникнуть разве что в творческом плане, что пойдет лишь на пользу всем.
Владимир ПИРОГ
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