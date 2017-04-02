То ли воля, то ли неволя

Любопытный момент: сразу три победы в эти два игровых дня турнира оказались волевыми. И одни лишь только костанайцы, открыв счет в матче, сумели довести игру до своего итогового выигрыша.



В центральном поединке этого тура в южной столице победитель так и не был выявлен. Кайратовцы немало сделали для того, чтобы поразить ворота Марселя Исламкулова более одного раза, однако и гости потрудились на славу — и в обороне, и, что весьма немаловажно, в атаке. Как бы там ни было, но на ничью «волки» точно в итоге наиграли, пусть хозяева поля, пожалуй, моментов для взятий чужих ворот создали больше. Тем не менее, «Кайсар» недвусмысленно заявил в Алматы о том, что его большие амбиции в новом сезоне вполне серьезны, и доказывать это кызылординцы готовы в каждом новом туре — в противостоянии с любым оппонентом.



Между тем, ничьей на алматинском «Центральном» сумели воспользоваться в Шымкенте. Открывшие счет на излете первого тайма в гостях у «Ордабасы» кокшетауцы, что называется, не дотерпели. Впрочем, подобных матчей в этом туре хватало… Южане, конечно, достойны похвалы за то, что не опустили рук, однако здесь, представляется, скорее, синегорцы уступили, чем шымкентцы взяли верх над соперником. Линии защиты «Окжетпеса» явно недостает дирижера, каковым был еще недавно Александр Чижов…



Проиграл поединок на своем поле в последние полчаса встречи «Иртыш». Любопытно, что гости встрепенулись после пропущенного мяча — и оборона павлодарцев сразу рассыпалась, как карточный домик. Издержки комплектования команды непосредственно перед стартом нового сезона дают о себе знать — отсутствие взаимопонимания между защитниками хозяев поля было очевидно. Конечно, по ходу сезона дела в этом отношении у иртышан должны наладиться, но пока «Актобе» наглядно продемонстрировал всем остальным участникам турнира КПЛ-2017, что необходимо делать, чтобы успешно взламывать подобные «бастионы».



Дожала в самой концовке темиртауского поединка карагандинских горняков «Астана». Игроки «Шахтера», казалось, сделали все от них зависящее для победы в матче с чемпионом, — однако для такого выигрыша, как выяснилось, этих усилий было все же недостаточно. Возможно, карагандинцы слишком рано уверовали в свою первую в этом сезоне победу? Вряд ли. Скорее уж тогда, это «Астана» никак не собиралась мириться с собственным поражением. И делала все возможно, чтобы спасти эту игру, до ее последней секунды. За что сильнейшая команда страны и была в итоге достойно вознаграждена.



«Тобол» выиграл у «Тараза» едва ли не на классе. Конечно, подобное заявление выглядит несколько пафосным, но, в общем и целом, было видно, что игроки хозяев поля в Затобольске индивидуально сильнее своих оппонентов. В составе таразцев некоторые футболисты проявляли себя с лучшей стороны, однако это не слишком заметно сказывалось на командных действиях, и, в целом, преимущество костанайцев ощущалось. По ходу встречи чувствовалось, что «Тобол» в состоянии прибавить, — впрочем, убедиться в этом на деле подопечные Омари Тетрадзе возможности своим поклонникам так и не предоставили.



Достаточно щедрым на забитые мячи получился поединок в Уральске, однако своего победителя это «западное дерби» так и не выявило. Защитники и хавбеки обеих команд преподали в этом противостоянии урок своим форвардам, как нужно забивать. Впрочем, решающим преимуществом для победы не владели ни хозяева поля, ни гости. Тем страннее выглядят послематчевые слова Зорана Вулича о том, что его команда, ушедшая от поражения благодаря реализованному 11-метровому штрафному удару, сама у себя отобрала два очка. Скорее уж тогда, — едва не лишилась всех трех…



Вот таким получился четвертый тур. Волей-неволей, практически во всех матчах их участниками было продемонстрировано, что в турнире КПЛ-2017 абсолютную концентрацию необходимо сохранять вплоть до финального свистка. В противном случае остается надеяться лишь на снисходительность фортуны.