«Kazsport» в прямом эфире покажет мадридское дерби

История противостояния двух команд ведётся с 1906 года и на данное время насчитывает 277 очных встреч: 146 раз был сильнее «королевский клуб», а «Атлетико» победил в 69 встречах, и 62 игры завершились вничью.



Последний раз два испанских футбольных гранда встречались 19 ноября на стадионе «Висенте Кальдерон». Матч, который проходил на домашнем стадионе «матрасников», завершился разгромной победой «Реала» со счетом 0:3.