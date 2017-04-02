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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29283156/
2 апреля 2017, 9:05 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Kazsport» в прямом эфире покажет мадридское дерби

8 апреля в 31-туре чемпионата Испании по футболу «Реал Мадрид» под руководством Зинедина Зидана дома сыграют против мадридского «Атлетико». Дерби между двумя мадридскими клубами телеканал «Kazsport» покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 20:10.

История противостояния двух команд ведётся с 1906 года и на данное время насчитывает 277 очных встреч: 146 раз был сильнее «королевский клуб», а «Атлетико» победил в 69 встречах, и 62 игры завершились вничью.

Последний раз два испанских футбольных гранда встречались 19 ноября на стадионе «Висенте Кальдерон». Матч, который проходил на домашнем стадионе «матрасников», завершился разгромной победой «Реала» со счетом 0:3.

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