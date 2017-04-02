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2 апреля 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Как с «картинки». 5 впечатлений по итогам матча «Гомель» — БАТЭ

Корреспондент pressball.by делится впечатлениями из Гомеля, где хозяева играли первый матч после возвращения в высшую лигу против чемпиона страны и не дали тому уехать с победой.

Корреспондент pressball.by делится впечатлениями из Гомеля где хозяева играли первый матч после возвращения в высшую лигу против чемпиона страны и не дали тому уехать с победой. Увеличить
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С возвращением «Гомеля» высшая лига стала сильнее

Заявление категоричное, однако то, что демонстрировали подопечные Вячеслава Геращенко и в межсезонье, и в стартовом поединке с БАТЭ, очень сложно сравнить с «Белшиной» и «Гранитом» прошлогоднего образца. Представители областных центров по определению более прочно стоят на ногах, за гомельчан к тому же говорят славные традиции. Неплохие новобранцы плюс молодые «вылетанты"-2015 — ингредиенты «коктейля» Геращенко, первая порция которого оказалась довольно приятной на вкус. Есть ощущение, что к середине сезона «Гомель» сможет заявить о серьезных целях.

Нивалдо может стать топ-форвардом белорусского чемпионата

Тезис не слишком очевидный, поскольку в дебютном официальном поединке за «Гомель» бразильский форвард не отметился результативными баллами. Однако выносливостью, которая позволяла ему делать рывки к мячу даже на последних минутах, физической силой и заряженностью на борьбу латиноамериканец сходу завоевал симпатию гомельских трибун. Если прибавить результат, она, без сомнений, перерастет в любовь. «Спросите, чем Нивалдо вообще кормят. Так носиться…» — обращались к журналистам после окончания матча. В общем, фактурный форвард потрепал нервы пусть не оптимальной, но обороне чемпиона. А что уж будет с защитными порядками других команд?

БАТЭ не хватает защитников

Казалось, у кого-кого, а у чемпиона страны в кадровом отношении полный ажур. Александр Ермакович выпустил в стартовом составе трех центральных защитников, однако в первом тайме приключилась досадная травма Остоича в первом же его поединке в белорусском чемпионате: серб попросил замену уже по истечении трети первого тайма. И тут оказалось, что поддержать избранную модель игры тренерскому штабу БАТЭ не представляется возможным: в протоколе не оказалось ни Милуновича, ни Жавнерчика. Добавим, что там не было и голкипера Веремко. У всех «проблемы со здоровьем», ничего более подробного, кроме того, что они могут пропустить и второй тур, главный тренер БАТЭ на пресс-конференции не рассказал. Ермаковичу пришлось перестраивать игру команды, которая к тому времени уже вела в счете на схему с четырьмя защитниками. Яблонский и Поляков справились в центре, Риос и Макс Володько, изначально нацеленные больше на атаку, в целом не подвели на бровках. Однако проблемы в оборонительной линии для БАТЭ по-прежнему актуальны.

Посещаемость высшей лиги в этом сезоне вырастет

После возвращения гомельчан в элиту наверняка станет приятнее считать среднюю посещаемость белорусского чемпионата. В субботу на «Центральный» пришло семь с половиной тысяч человек — лучший показатель тура. В нем нет ничего удивительного — второй по величине город Беларуси в лучшие годы постоянно собирал на футболе аудиторию подобного масштаба. Гораздо удивительнее будет, если те же семь тысяч придут на следующий домашний матч южан со «Славией».

Домашние матчи «Гомеля» — отличная телекартинка

Футбол на «Центральном» смотреть по-прежнему приятно. Не было бы «Борисов-Арены», мы бы назвали его лучшим стадионом страны, а так приходится назвать «одним из». Близость к полю, острое чувство сопричастности действу, активные болельщики (не только фанаты), размещенные со всех сторон, дают ощущение качественного европейского футбола, который не то что не стыдно запустить на широкий экран в формате высокой четкости — это нужно сделать просто обязательно. Чтобы увидеть: белорусский чемпионат в нужной обертке не просто не хуже — лучше многих европервенств.

ГОМЕЛЬ — БАТЭ — 1:1
Гомель. 1 апреля. Стадион «Центральный». 7500 зрителей.
Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

ГОМЕЛЬ: Руденок — Сазонович, Айдов, Трояков (Гомза, 82), Пыско — Жесткин (Барсуков, 61), Карницкий, Юденков (к), Милевский (Рожков, 71) — Нивалдо, Теслюк.
Запасные: Ковалев, Елезаренко, Гомза, Чмыриков, Адомако.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Остоич (Березкин, 19), Яблонский, Поляков, М. Володько — Стасевич, Кендыш, Иванич (А. Володько, 82) — Гордейчук, Родионов (к) (Туоминен, 73).
Запасные: Чичкан, Рушевич, Шкурдюк, Мухамедов.

ГОЛЫ: 0:1 — Пыско (3 — автогол). 1:1 — Барсуков (84).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Айдов (14), Нивалдо (37), М. Володько (37), Сазонович (42), Руденок (68), Пыско (94+).

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