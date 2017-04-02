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2 апреля 2017, 8:20 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Сергей Хижниченко: Рад, что смог помочь команде

Нападающий солигорского «Шахтера» Сергей Хижниченко поделился эмоциями от игры с ФК «Городея» в первом туре чемпионата Беларуси по футболу.

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«Первая игра в чемпионате: и волнение было некоторое, и поле, скажем так, тяжеловатое — да, тяжелое для всех, но мы больше пытались играть в пас… Так или иначе, считаю, мы хорошо сыграли. В первом тайме доминировали, во втором смогли забить и довести дело до победы. Что касается меня, то я рад, что смог помочь команде!», — приводит слова Хижниченко официальный сайт клуба.

— Тем не менее, моментов было создано не так много. С чем это свяжешь?

— Не знаю… Может поле, может волнение. Хотя в первом тайме был шанс у Дениса Лаптева, а сразу после гола мог забить и Юра Ковалев. Гола на три, получается, мы создали. Надо реализовывать.

— Сегодня приехал внушительный десант наших болельщиков.

— Да, спасибо им! Отлично поддерживали! Нам это очень помогает. Хочу поздравить болельщиков с победой и началом чемпионата!

Напомним, что матч первого тура «Городея» — «Шахтер» завершился победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч на 59-й минуте провел Сергей Хижниченко.

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