Виталий Кварцяный: Оба гола «Ворсклы» — фальсификация! Судьи хотели еще и третий, и четвертый забить
Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный болезненно воспринял поражение от «Ворсклы» в матче чемпионата Украины со счетом 0:2.
Он обвинил судей в предвзятости.
— Матч можно поделить на два отрезка, во втором тайме у ваших футболистов
— Вы уже за меня ответили: два разных тайма,
— Что именно пошло не так?
— Вы меня 10 минут не давали в эфир. Первый гол — нарушение на Петрове, заплели ноги. Судья был заинтересован в этом, сказал, что Петров споткнулся о мяч, поэтому не свистнул. Это же нарушение! Посмотрите запись. Меня 10 минут не давали в экран, так что я уже все узнал.
Нарушение, гол нечистый, фальсификация. Второй гол из офсайда — тоже фальсификация! О чем говорить?
Я сказал: «Вася, что, в Полтаве без “вне игры” играем?». Наверное, тут свои правила есть. А судьи хотели еще и третий, и четвертый гол забить. Они все вместе так дружно.
Наверное, наша команда немного уступала, но претензий особых нет, все старались. Два корявых гола… Не с того некоторые тренеры начинают. Все, пока.
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