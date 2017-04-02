Он обвинил судей в предвзятости.

— Матч можно поделить на два отрезка, во втором тайме у ваших футболистов что-то не получилось. В чем причина?

— Вы уже за меня ответили: два разных тайма, что-то не сложилось, — приводит Terrikon слова Кварцяного. — На этом закончим.

— Что именно пошло не так?

— Вы меня 10 минут не давали в эфир. Первый гол — нарушение на Петрове, заплели ноги. Судья был заинтересован в этом, сказал, что Петров споткнулся о мяч, поэтому не свистнул. Это же нарушение! Посмотрите запись. Меня 10 минут не давали в экран, так что я уже все узнал.

Нарушение, гол нечистый, фальсификация. Второй гол из офсайда — тоже фальсификация! О чем говорить?

Я сказал: «Вася, что, в Полтаве без “вне игры” играем?». Наверное, тут свои правила есть. А судьи хотели еще и третий, и четвертый гол забить. Они все вместе так дружно.

Наверное, наша команда немного уступала, но претензий особых нет, все старались. Два корявых гола… Не с того некоторые тренеры начинают. Все, пока.