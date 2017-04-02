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2 апреля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Виталий Кварцяный: Оба гола «Ворсклы» — фальсификация! Судьи хотели еще и третий, и четвертый забить

Наставник «Волыни» Виталий Кварцяный болезненно воспринял поражение от «Ворсклы» в матче чемпионата Украины со счетом 0:2.

Он обвинил судей в предвзятости.

— Матч можно поделить на два отрезка, во втором тайме у ваших футболистов что-то не получилось. В чем причина?

— Вы уже за меня ответили: два разных тайма, что-то не сложилось, — приводит Terrikon слова Кварцяного. — На этом закончим.

— Что именно пошло не так?

— Вы меня 10 минут не давали в эфир. Первый гол — нарушение на Петрове, заплели ноги. Судья был заинтересован в этом, сказал, что Петров споткнулся о мяч, поэтому не свистнул. Это же нарушение! Посмотрите запись. Меня 10 минут не давали в экран, так что я уже все узнал.

Нарушение, гол нечистый, фальсификация. Второй гол из офсайда — тоже фальсификация! О чем говорить?

Я сказал: «Вася, что, в Полтаве без “вне игры” играем?». Наверное, тут свои правила есть. А судьи хотели еще и третий, и четвертый гол забить. Они все вместе так дружно.

Наверное, наша команда немного уступала, но претензий особых нет, все старались. Два корявых гола… Не с того некоторые тренеры начинают. Все, пока.

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