Резервная команда «Барселоны» повторила рекорд третьей по силе испанской лиги

Ранее подобное случалось в третьей по силе испанской лиги лишь однажды: в мае 1993 года «Эстремадура» со счётом 12:0 выиграла у «Портуэнсе». 12:0 — самый крупный счёт в истории третьей по силе испанской лиги.



В турнирной таблице «Барселона B» в настоящее время занимает 1-е место, а «Эльденсе» — последнее, 20-е.

