Резервная команда «Барселоны» повторила рекорд третьей по силе испанской лиги
«Барселона B», являющаяся резервной командой «Барселоны», повторила рекорд третьей по силе испанской лиги, выиграв со счётом 12:0 у «Эльденсе» в домашнем матче 32-го тура.
Ранее подобное случалось в третьей по силе испанской лиги лишь однажды: в мае 1993 года «Эстремадура» со счётом 12:0 выиграла у «Портуэнсе». 12:0 — самый крупный счёт в истории третьей по силе испанской лиги.
В турнирной таблице «Барселона B» в настоящее время занимает 1-е место, а «Эльденсе» — последнее, 20-е.
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