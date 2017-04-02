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2 апреля 2017, 1:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Резервная команда «Барселоны» повторила рекорд третьей по силе испанской лиги

«Барселона B», являющаяся резервной командой «Барселоны», повторила рекорд третьей по силе испанской лиги, выиграв со счётом 12:0 у «Эльденсе» в домашнем матче 32-го тура.

Ранее подобное случалось в третьей по силе испанской лиги лишь однажды: в мае 1993 года «Эстремадура» со счётом 12:0 выиграла у «Портуэнсе». 12:0 — самый крупный счёт в истории третьей по силе испанской лиги.

В турнирной таблице «Барселона B» в настоящее время занимает 1-е место, а «Эльденсе» — последнее, 20-е.

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