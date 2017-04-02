«Я не уйду. Выход на пенсию — это для молодых. А для пожилых пенсия — это смерть. Конечно, я всё так же голоден до побед, как и в тот момент, когда только приехал в Англию. Сейчас на моих плечах чуть больше давления, чем было тогда, но жажда побеждать никуда не делась.



Когда вы видите, что было тогда в клубе тогда и как всё выглядит сегодня… Когда я приехал в Англию, в “Арсенале” работало 70 человек, а сегодня их 700. Одна акция стоила 400 фунтов стерлингов, сегодня — 18 тыс. фунтов стерлингов. И я сразу скажу, у меня нет акций.



Страх? Нет. Только надежда и желание. Ненавижу проигрывать. Я занимаюсь этой работой 34 года и никогда не встречал кого-то, кто сказал бы мне: “Можешь позволить себе проиграть в это воскресенье”. Никогда нельзя позволять себе проигрывать. В своем сознании вы никогда не можете позволить себе проиграть, надо быть сосредоточенным на победе, думать об успехе в следующей игре. Я ненавижу поражения.



Я могу понять фанатов, недовольных каждым поражением, но единственный способ победить — это держаться вместе с болельщиками и выкладываться на все сто вплоть до конца сезона. Это все, что мы можем сделать», — цитирует Венгера Telegraph.