Вагнер Лав закрепился на 2-м месте в гонке бомбардиров чемпионата Турции
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Аланьяспор», оформил дубль в домашнем матче 26-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой», принеся своей команде победу.
32-летний Вагнер Лав занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции с 15 голами (5 — с пенальти) в 23 матчах, уступая лишь Дженку Тосуну из «Бешикташа», на счету которого 16 голов (6 — с пенальти) в 25 встречах.
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