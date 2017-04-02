Вагнер Лав закрепился на 2-м месте в гонке бомбардиров чемпионата Турции

32-летний Вагнер Лав занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции с 15 голами (5 — с пенальти) в 23 матчах, уступая лишь Дженку Тосуну из «Бешикташа», на счету которого 16 голов (6 — с пенальти) в 25 встречах.