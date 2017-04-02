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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29282256/
2 апреля 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вагнер Лав закрепился на 2-м месте в гонке бомбардиров чемпионата Турции

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Аланьяспор», оформил дубль в домашнем матче 26-го тура чемпионата Турции с «Касымпашой», принеся своей команде победу.

32-летний Вагнер Лав занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции с 15 голами (5 — с пенальти) в 23 матчах, уступая лишь Дженку Тосуну из «Бешикташа», на счету которого 16 голов (6 — с пенальти) в 25 встречах.
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