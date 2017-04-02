Эмери продлил «спартаковскую» серию «Монако»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На уходящей неделе во Франции сразу в двух матчах произошли примечательные события, связанные с судейством. Во вторник на «Стад де Франс», напомним, в товарищеской встрече сборных Франции и Испании немецкий арбитр Феликс Цвайер после подсказок коллег, сидевших перед мониторами, отменил гол французов и, напротив, засчитал вопреки первоначальному решению мяч испанцев.

А в субботнем финале Кубка лиги с участием клубов, добравшихся в этом сезоне до стадии плей-офф в Лиге чемпионов, судья Франк Шнайдер работал с микрофоном, благодаря чему во время телетрансляции были слышны его реплики в адрес игроков. «Чтоб я больше этого не видел», — предупредил, в частности, арбитр, будто строгий учитель, в середине первого тайма аргентинца Ди Марию и бразильца Жемерсона, которые повздорили друг с другом.

А вот помощи видеотехники не хватило. Иначе дебютный гол «ПСЖ», видимо, был бы аннулирован. Когда после продольного паса Верратти с глазу на глаз с вратарем «Монако» остались сразу трое парижан, Ди Мария не стал решать момент сам, а сделал передачу Дракслеру, находившемуся, как представляется, чуть-чуть впереди него.

Еще одно новшество: впервые с 1995 года, когда Кубок французской лиги стал проводиться официально, финал состоялся не в парижском районе (на «Парк де Пренс» или «Стад де Франс»), а в лионском пригороде Десин-Шарпье на новой арене «Лиона», которую посетили и президент Франсуа Олланд, и князь Альбер. В отличие от столичных болельщиков, почитателям «Монако» это понравилось — дорога намного сократилась.

В предыдущие два сезона «ПСЖ» выигрывал все четыре внутрифранцузских турнира: чемпионат, Кубок страны. Кубок лиги и Суперкубок. В последний раз он допустил промашку еще в январе 2014, проиграв в 1/16 финала Кубка Франции «Монпелье» (1:2).

Теперь на счету парижского клуба 11 победных турниров подряд. Два успеха достигнуты при Унаи Эмери, который уже руководил командой, когда 6 августа она одолела в матче за Суперкубок «Лион» с субботним счетом 4:1. А, собственно, Кубок лиги «ПСЖ» завоевал в общей сложности в 7-й раз и в 4-й кряду.