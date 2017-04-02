Унаи Эмери: Постараемся обойти «Монако» и в чемпионате Франции
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после финального матча Кубка французской лиги с «Монако» (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи.
Он отметил важность этого успеха.
— Эта команда привыкла побеждать, — приводит Tmw слова Эмери. — Сегодня мы это продемонстрировали. «Монако» в этом сезоне очень силен, поэтом одержать победу было очень важно для нас и для болельщиков. Сделаем все, чтобы обойти «Монако» и в чемпионате.
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