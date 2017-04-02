Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29282230/
2 апреля 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Унаи Эмери: Постараемся обойти «Монако» и в чемпионате Франции

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после финального матча Кубка французской лиги с «Монако» (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи.

Он отметил важность этого успеха.

— Эта команда привыкла побеждать, — приводит Tmw слова Эмери. — Сегодня мы это продемонстрировали. «Монако» в этом сезоне очень силен, поэтом одержать победу было очень важно для нас и для болельщиков. Сделаем все, чтобы обойти «Монако» и в чемпионате.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР