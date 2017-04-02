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2 апреля 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии

«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Португалии.

Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 1:1.

В дебюте игры Жонас вывел «Бенфику» вперед, реализовав пенальти. На 49-й минуте Максимильяно Перейра провел ответный мяч.

«Бенфика» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» на один балл. Идущий третьим «Спортинг» набрал 54 очка и имеет один матч в запасе.

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