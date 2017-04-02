«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии

Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 1:1.



В дебюте игры Жонас вывел «Бенфику» вперед, реализовав пенальти. На 49-й минуте Максимильяно Перейра провел ответный мяч.



«Бенфика» (65 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая «Порту» на один балл. Идущий третьим «Спортинг» набрал 54 очка и имеет один матч в запасе.