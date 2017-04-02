Тухель: Не думаю, что празднование Обамейянга было высокомерным
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился мнением о решении форварда
Пьера-Эмерика Обамейянга отпраздновать гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike.
«Не думаю, что его празднование было высокомерным по отношению к сопернику. В дерби особенные празднования голов являются частью игры. Это не было празднование, направленное против “Шальке”, Обамейянг хотел просто насладиться моментом вместе с болельщиками», — цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».
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