Тухель: Не думаю, что празднование Обамейянга было высокомерным

«Не думаю, что его празднование было высокомерным по отношению к сопернику. В дерби особенные празднования голов являются частью игры. Это не было празднование, направленное против “Шальке”, Обамейянг хотел просто насладиться моментом вместе с болельщиками», — цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».