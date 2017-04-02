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2 апреля 2017, 1:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тухель: Не думаю, что празднование Обамейянга было высокомерным

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился мнением о решении форварда Пьера-Эмерика Обамейянга отпраздновать гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike.

«Не думаю, что его празднование было высокомерным по отношению к сопернику. В дерби особенные празднования голов являются частью игры. Это не было празднование, направленное против “Шальке”, Обамейянг хотел просто насладиться моментом вместе с болельщиками», — цитирует Тухеля официальный сайт «Боруссии».

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